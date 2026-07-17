El lema de la Guardia Civil es "El honor es mi divisa". El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas Fernández, se ha negado a dimitir este viernes pese a que su honorabilidad está más que cuestionada después de haber sido imputado por la Audiencia Nacional, junto a su superiora jerárquica, la directora general del Instituto Armado, por posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

La web oficial del Instituto Armado dice que entre los deberes que tienen que cumplir los agentes está el de hacer propio el espíritu benemérito: "se consideran las necesidades del prójimo por encima de las de uno mismo". El DAO se ha negado a dimitir pese a que la principal necesidad de la institución que dirige como máximo responsable uniformado del cuerpo sea tener como número uno a un mando sin dudas de mancha delictiva.

Y es que han sido más de una decena de veces las que el teniente general Llamas se ha negado a dimitir durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Delorme, que ha tenido lugar en el Senado. Una comisión en la que el alto mando militar ha tenido la obligación de decir la verdad, aunque no todos los que pasan por la misma cumplen con ese requisito y a muy pocos de los que mienten se les aplica el código penal.

"No, en absoluto, no he pensado en dimitir de mi puesto. Prueba de ello es que sigo en él", ha dicho la primera vez que ha sigo preguntado. "Me iré si soy condenado, de momento no voy a dimitir", ha dicho poco después. "Que yo siga lo han decidido mis superiores. Mi superior es mi directora general, secretaria de Estado y ministro del Interior", ha mantenido apenas unos minutos después.

"No le he ofrecido mi dimisión al ministro ni él me lo ha pedido. Tampoco a la directora. Sí he hablado con el ministro sobre mi imputación, le parece injusta y por eso me mantiene", ha añadido poco después sobre por qué sigue en la Dirección Adjunta Operativa del cuerpo. "Por supuesto que no tengo ningún motivo para dimitir. En absoluto. No veo ningún motivo para dimitir", ha reiterado poco después. Y así hasta más de una decena de veces.

El teniente general Llamas ha considerado que seguir en el puesto no es pasar por encima del Régimen Disciplinario del Instituto Armado ni de su artículo 92, que dice que los agentes que están imputados en una investigación pueden ser suspendidos por la ministra de Defensa o cesados por el ministro del Interior. "Podrá" ha remarcado el mando militar a las preguntas de los senadores, lo que significa que ese artículo no obliga, solo abre una posibilidad.

"En absoluto. Hay multitud de guardias civiles de todos los empleos imputados, investigados y en situaciones procesales infinitamente peores que la mía y se mantienen en el puesto. El artículo dice "podrá"", ha mantenido el teniente general Llamas, que ha recordado que si deja su puesto pasaría directamente a la jubilación, razón por la que no podría volver al mismo y razón por la que no tiene pensado abandonar su puesto.

El DAO de la Guardia Civil ha negado que presionase al máximo responsable en el cuerpo de la Policía Judicial, el general de brigada Alfonso López Malo, y al entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste (ascendido a general de brigada hace casi un año) para que no investigasen en profundidad las causas que afectaban directa o indirectamente al Gobierno de Pedro Sánchez o a los partidos políticos.

Sobre la orden, ratificada en el juzgado por sus subordinados, que habría dado de "ponerse de perfil" ante las investigaciones judiciales ha dicho que "no me reconozco en esa frase". Sí ha entrado de lleno en otra de las expresiones de las que ha sido acusado, de haber dicho a sus agentes que no tienen que ser "proactivos" en las investigaciones y aquí ha dado unas explicaciones un tanto llamativas.

"Si es verdad que tras ese comentario, tras esa frase, la de la no proactividad, la maticé en el juzgado y en las propias reuniones de mandos. Estoy cansado de decir que el investigador es el titular del órgano jurisdiccional. Su señoría, no nosotros. Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos un papel que es probable que no nos corresponde", ha dicho.

Cuestionado directamente sobre si López Malo y Yuste mintieron durante su declaración en la Audiencia Nacional donde ratificaron estas supuestas órdenes, Llamas les ha puesto en duda sin hacer ninguna acusación de forma directa: "Que le pregunten a ellos si han dicho la verdad o no", ha respondido a preguntas de los senadores.

Durante su comparecencia en la Cámara Alta, el DAO de la Guardia Civil ha negado que conociera a Leire Díez, la fontanera del PSOE, o que haya hablado o se haya reunido con ella. También que la directora general, Mercedes González, le explicó de manera espontánea cuando le habló de la campaña contra la UCO que conocía a Díez de cuando era delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

También ha habido varios momentos de tensión entre el alto mando del Instituto Armado y los senadores que le han interrogado durante la jornada, especialmente con María del Mar Caballero (UPN), Ángel Pelayo Gordillo (VOX) y José Antonio Monago (PP). Precisamente, que éste último, se ha producido el momento más violento, cuesto el DAO se ha negado ha responder una pregunta porque ya la había respondido a otros senadores y el presidente de la Comisión le ha tenido que llamar la atención y obligar a hacerlo.