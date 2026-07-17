El presidente del TJUE fue nombrado doctor 'honoris causa' por la Autónoma de Barcelona antes de avalar la amnistía

El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el jurista belga Koen Lenaerts, fue nombrado doctor 'honoris causa' por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) antes de avalar la Ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el golpe del 1-O.

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalaba este jueves la Ley de amnistía del 1-O al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea, ni afecta a los intereses económicos de la Unión. La Justicia europea responde así a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales españoles enviaron a Luxemburgo por sus dudas sobre la compatibilidad de la ley con las reglas de la UE. El propio Koen Lenaerts participó en las deliberaciones, siendo uno de los 15 magistrados que integran la Gran Sala del TJUE. Además, leyó personalmente la propia resolución.

Koen Lenaerts, presidente del TJUE y profesor de la Universidad Católica de Lovaina, fue investido doctor honoris causa por el Consejo de Gobierno de la UAB, a propuesta de la Facultad de Derecho. La investidura se llevó a cabo el 7 de julio del año pasado en una ceremonia celebrada en la sala del Rectorado de la UAB, bajo el apadrinamiento de Gregori Garzón, catedrático de derecho internacional público y titular de la Cátedra Jean Monnet ad personam de Derecho de la UE.

En el ámbito de la judicatura, Lenaerts ha formado parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde 1984, institución en la que ha desempeñado los cargos de juez del tribunal de primera instancia, juez del tribunal de justicia, vicepresidente, y desde el año 2015 hasta la actualidad, presidente de la institución. Durante su carrera judicial, ha participado en numerosas decisiones de suma relevancia para el desarrollo y progreso de la Unión Europea.

La UAB justificó el nombramiento Lenaerts para rendir homenaje a "su actividad jurisdiccional, su contribución doctrinal y su compromiso con una Europea más justa, más solidaria y más comprometida con sus valores y con un futuro de paz y estabilidad, sirviendo como modelo al resto del mundo".

El discurso de Lenaerts en la UAB

En su lección magistral al recibir el doctor 'honoris causa' en Barcelona, Koen Lenaerts disertaba sobre el concepto de ciudadanía europea, que tiene como principal "razón de ser" el hecho de "proteger y promover los valores comunes europeos". Según el presidente del TJUE, "un componente esencial de la identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común". Valores que, además, relacionó con el talante de la ciudad de Barcelona, que es la "viva expresión de una metrópolis cosmopolita, plural y tolerante" que "encarna como pocas el espíritu europeo", según las palabras introductorias que Lenaerts pronunciaba en catalán al inicio de su intervención.

Respecto al estado de derecho, Lenaerts defendía la independencia judicial: "tribunales fuertes e independientes son los únicos que pueden frenar medidas proteccionistas, frecuentemente asociadas a regímenes iliberales". También hacía referencia a la importancia de la libertad de prensa. Ha aclarado que esta no es un derecho "absoluto" y que la protección de la democracia puede requerir en momentos excepcionales de que esta libertad se "limite" cuando ciertos medios de comunicación participan en una campaña de desinformación e incitación al odio.

Por su parte, el rector de la UAB, Javier Lafuente, agradecía el compromiso de Lenaerts con los "valores fundacionales que dotan de identidad a la Unión Europea". Destacando que este doctorando honoris causa es el resultado de "una larga tradición docente e investigadora" que tiene la UAB en el ámbito de los estudios europeos. Asimismo, Lafuente subrayaba el marcado espíritu europeísta de la UAB, que ha integrado los valores y las instituciones de la UE como "un elemento esencial de la estrategia docente y de investigación".

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