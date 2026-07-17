Lo llaman 'lawfare' cuando quieren decir justicia

Coincidirá el lector conmigo en que hemos vivido una semana extraordinariamente movida en lo judicial. Lo suficiente como para que los voceros del régimen hayan vuelto a desempolvar la palabra lawfare, ese comodín con el que el Gobierno pretende convertir cualquier resolución adversa en una conspiración de jueces reaccionarios. No obstante, lo ocurrido en estos días es bastante más simple: tribunales que condenan, procesan o absuelven; resoluciones que confirman unas decisiones y corrigen otras; y acusados que pueden recurrirlas. Es decir, las instituciones funcionando y demostrando que nuestro Estado de derecho es más fuerte de lo que pensábamos.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación. Conviene explicar qué significa esto de una manera simple: prevaricar es utilizar el poder público para adoptar una decisión arbitraria, sabiendo que es injusta. No basta con equivocarse ni con gestionar mal, sino que hay retorcer deliberadamente la Administración para conseguir un resultado que la ley no permite.

La sentencia —todavía recurrible— considera probado que eso fue precisamente lo que ocurrió. El puesto para el que había sido contratado David Sánchez como coordinador de los conservatorios terminó convertido en la Jefatura de una Oficina de Artes Escénicas cuyas funciones respondían a sus intereses personales. Para disfrazar la transformación como un simple cambio de nombre se prescindió de describir las nuevas funciones y se invocó un supuesto reglamento de 2003 que jamás había sido aprobado ni publicado y que, por tanto, no existía como norma jurídica. Además, se eliminó de la ficha del puesto la incompatibilidad que molestaba a Sánchez, aunque aquella supresión contradecía la legislación estatal.

No parece una práctica administrativa habitual. El tribunal examinó 49 modificaciones de puestos realizadas durante los cuatro años anteriores y no encontró una sola en la que se hubieran alterado las condiciones esenciales o eliminado la incompatibilidad. David Sánchez no firmó las resoluciones, pero conocía el plan, se interesó por la compatibilidad que deseaba y fue su beneficiario directo. Por eso no ha sido condenado como autor, sino como cooperador necesario, ya que, a juicio del tribunal, sin su participación aquella arbitrariedad no habría tenido sentido.

También esta semana la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que Begoña Gómez debe ser juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Y será un jurado popular quien decida si es culpable, no porque el juez Peinado haya querido entregarla a la furia de una turba, sino porque la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado atribuye expresamente a este órgano ambos delitos. No es una ocurrencia del instructor ni de la Audiencia: es lo que obliga a hacer la ley.

Tampoco significa que Gómez esté condenada de antemano. El equipo de opinión sincronizada se ha lanzado a poner la tirita antes de que se produzca la herida con el dato de que el 93% de los procedimientos ante jurado termina en condena, como si nueve ciudadanos reunidos en una sala desarrollasen súbitamente una pulsión punitiva. La conclusión es falaz porque confunde correlación con causalidad, pues el jurado popular actúa principalmente sobre causas que versan sobre delitos graves y que ya han superado numerosos filtros judiciales. En 2024, el 84,8% de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en procedimientos penales —incluidos los celebrados sin jurado— también fueron condenatorias. La diferencia no está tanto en quién juzga como en qué asuntos consiguen llegar hasta el juicio.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que el Derecho comunitario no se opone a la aplicación de la amnistía en los casos examinados. Nosotros no somos como ellos y respetamos y acatamos la sentencia, pero convendría no exagerar su alcance. Luxemburgo no ha declarado constitucional la amnistía española, sino que se ha limitado a juzgar su compatibilidad con determinadas normas europeas.

Eso no hace menos preocupante una doctrina que acepta la reconciliación política como justificación para borrar delitos de quienes sostienen parlamentariamente a un Gobierno. El Constitucional ya sostuvo la amnistía sobre una premisa igualmente peligrosa: como la Constitución no la prohíbe expresamente, el legislador puede aprobarla. Pero esa libertad corresponde a los ciudadanos, no a los poderes públicos, que solo pueden ejercer las facultades que el ordenamiento les atribuye. Invertir esa regla convierte los límites constitucionales en un catálogo de sugerencias.

Y mientras unos denuncian una persecución judicial contra la familia del presidente, el procedimiento contra Alberto González Amador avanza hacia el juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Así es como debe ser, ya que nadie está por encima de la ley, tampoco la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero existe una diferencia difícil de ocultar, pues los hechos atribuidos a González Amador son completamente independientes del cargo de su pareja. Begoña Gómez, en cambio, difícilmente habría podido presuntamente cometer esos delitos si no hubiera sido la mujer del presidente del Gobierno.

Cuatro asuntos distintos y una misma enseñanza: respetar la justicia no consiste en aplaudirla cuando condena al adversario y acusarla de golpismo cuando investiga a los nuestros. Consiste en aceptar sus reglas, sus recursos y sus resoluciones incluso cuando nos disgustan. El Estado de derecho no persigue apellidos, persigue hechos. El problema es que cuando el poder se acostumbra a la impunidad, cualquier atisbo de justicia le parece una persecución.