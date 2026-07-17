Félix Bolaños arremete ahora contra la Audiencia Provincial por su decisión sobre Begoña Gómez

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, considera que la respuesta de la Justicia sobre la instrucción del juez Juan Carlos Peinado de la causa de Begoña Gómez no es ni "adecuada" ni "contundente".

Bolaños, en una entrevista en la cadena SER, reaccionó de ese modo a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, la cual aprobó ayer que el procedimiento sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúe con un juicio con jurado popular. Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación. Por otro lado, desestimó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida del software de la Universidad Complutense.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes considera que es un caso "donde no hay nada de nada" y en el que la respuesta "no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente". Cree Bolaños que Peinado "ha tensado las costuras del sistema" y ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial y la Audiencia Provincial de Madrid han revocado al magistrado en 16 ocasiones.

Félix Bolaños ha recordado que el caso de la esposa del presidente del Gobierno lleva dos años en los tribunales y proviene de una denuncia de "una organización ultraderechista que persigue a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno y por ser progresista", por lo que no debió admitirse a trámite. "Con un ánimo político presentó una denuncia con recortes de prensa", ha señalado el ministro, "el primer día se tenía que haber inadmitido, no debería haber pasado ni del registro y llevan dos años".

"Tenemos un Estado de Derecho robusto, con un sistema de garantías y de recursos que está en los mejores estándares europeos. Pero también creo que ha habido resoluciones judiciales absolutamente incomprensibles, que han hecho mucho daño a la Justicia y han hecho mucho daño a las personas a las que ha afectado", ha expuesto Bolaños.

Según él, casos en los que las resoluciones fueron "absolutamente incomprensibles y alejadísimas del Derecho". A este respecto, ha declarado que el sistema debe ser robusto para que cuando haya una resolución "incomprensible y alejada del Derecho" se pueda revocar rápidamente para que no afecte a la reputación de la Justicia.