La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) concluye que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y algunos miembros de su familia habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024, que se han cuantificado en al menos 323.178 euros.

El informe de 163 páginas de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que a lo largo del presente escrito se ha expuesto el análisis desarrollado sobre el patrimonio tanto nominal (basado en la información laboral, tributaria y financiera - ver epígrafe 3), como atribuible (referente a todos los bienes y beneficios presuntamente disfrutados por SANTOS y su entorno, que han sido principalmente sufragados por SERVINABAR - ver epígrafe 4). De este análisis se ha podido observar una posible fuente de ingresos no declarada por SANTOS, aflorada a través de indicios como:

• Ingresos en efectivo realizados por KOLDO y Patricia URIZ para abonar las cuotas del renting de un vehículo.

• Ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261 ,56€.

• Reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019, coincidiendo temporalmente con la "etapa ministerial' de ÁBALOS y la adjudicación a ACCIONA CONTRUCCIÓN de los expedientes objeto de investigación.

• Liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados.

"Por otro lado, se ha complementado el análisis bancario de SERVINABAR efectuado en el Informe 177/2025, habiéndose podido concluir que el 87,04% de los ingresos de la mercantil provienen de ACCIONA o proyectos vinculados a ésta, el 2,48% proceden de empresas que se encuentran investigadas bajo el procedimiento DP 150/2025 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza 5 y el 0,66% de personas físicas o jurídicas vinculadas a ANTXÓN (el propio ANTXÓN, la empresa de su hermano SOFTLAN, Juan SUMELZO, NORAN COOP. y Óscar ARIZCUREN POLA)", apunta.

"Por otro lado, a continuación, se resumen los bienes y/o beneficios de los cuales habrían sido destinatarios o beneficiarios tanto SANTOS como personas de su entorno familiar, siendo reflejados en una tabla que incluye una línea temporal, desglosándose por años los importes vinculados a cada bien o servicio", señala.

"Cabe destacar que dichos bienes y servicios han sido soportados principalmente por SERVINABAR, de forma directa o indirecta (nóminas de Francisca MUÑOZ y Belén CERDÁN de NORAN COOP. y ERKOLAN respectivamente). No obstante, en la tabla se recogen el primer periodo del renting del vehículo KIA SPORTAGE (sufragado por SEN), y la nómina abonada a Francisca MUÑOZ por parte de LORGEN, ya que en estos casos también se ha podido vincular las operativas con la intervención de ANTXÓN", afirma.

"Asimismo, inmediatamente a continuación, se vuelve a exponer la tabla de porcentaje de ingresos de SERVINABAR, quedando de manifiesto que el origen de los fondos empleados por la sociedad administrada por ANTXÓN habría radicado esencialmente en la relación comercial con ACCIONA", subraya.

Beneficios "máximos" durante la etapa ministerial de Ábalos

Según la UCO, "SANTOS y algunos miembros de su familia habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024, que se han cuantificado en, al menos, 323.178,41€. Asimismo, cabe recordar que, entre finales de 2021 y principios de 2022, SERVINABAR negoció la compra de un inmueble en Madrid para SANTOS por importe cercano al millón de euros, frustrándose finalmente la operación tras retirarse la parte vendedora. Este extremo pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de SANTOS de los fondos de SERVINABAR".

"Para concluir, resulta de interés la evolución anual de los beneficios de SANTOS y su familia, alcanzando sus máximos entre los años 2019 y 2023, periodo que aglutina la denominada "etapa ministeriaf' de ÁBALOS en la que ACCIONA resultó adjudicataria de las licitaciones investigadas, y parte de la "etapa post-ministerial' en la que SANTOS fue nombrado Secretario de Organización del PSOE, relevando así a ÁBALOS".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com