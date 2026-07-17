Junqueras pide a Puigdemont que apoye a Sánchez para trincar el concierto económico y la condonación de la deuda

Sin disimulo y sin vergüenza ninguna. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha explicado esta mañana en la capital de España que es necesario que Carles Puigdemont y Junts vuelvan al redil de la mayoría de investidura para acabar lo comenzado en 2023, la consumación de ese amplio paquete de medidas a las que se comprometió Pedro Sánchez con los separatistas para lograr seguir en la Moncloa.

En un desayuno de Nueva Economía Fórum, Junqueras (golpista indultado y pendiente del Tribunal Constitucional para que le aplique la amnistía en los relativo a la malversación) ha exhibido la hoja de ruta separatista para los últimos de legislatura, una propuesta para lograr todo lo pactado y que no se ha podido obtener por la situación judicial del Gobierno (los principales interlocutores socialistas están imputados), su debilidad parlamentaria y la negativa de Puigdemont a negociar nada con los socialistas hasta que pueda hacerlo en España y con Sánchez en persona.

La resolución del TJUE favorable a la amnistía conocida este jueves cambia el escenario político, según socialistas y republicanos. Es el Tribunal Constitucional quien debe mover ficha, aunque no está previsto que resuelva los recursos de amparo de los golpistas hasta finales de septiembre u octubre. Pero el Gobierno da la promesa de la amnistía por cumplida y presiona junto a Junqueras para que Junts recapacite y vuelva a la mesa.

La condición de Puigdemont

Junqueras plantea aprovechar el tiempo de descuento para sacar adelante la nueva financiación autonómica, el concierto catalán, la agencia tributaria catalana para recaudar todos los impuestos y la condonación de la deuda autonómica. Pero para eso ERC necesita que Junts reme en la misma dirección, cosa que Puigdemont no parece dispuesto a hacer hasta que no decaiga la orden de detención del Tribunal Supremo.

El líder republicano no sólo ha pedido a Puigdemont que vuelva a apoyar a Sánchez y se sume a la operación presupuestos orquestada por el Gobierno. También ha tenido reproches para su compañero de golpe. "Es extremadamente frívolo flirtear con un moción de censura o una cuestión de confianza" ha reprochado Junqueras a Puigdemont, ya que quien fuera vicepresidente de la Generalidad golpista considera que "el PP y Vox son un riesgo para la democracia liberal, la convivencia territorial y los derechos sociales".

Junqueras ha garantizado su apoyo al Gobierno para "los mejores Presupuestos posibles" y ha instado repetidamente a Puigdemont a regresar a la mayoría de investidura para, entre otras cosas, "sacarnos de encima la deuda". Una deuda que aumentó exponencialmente durante el proceso separatista al que se dedicaron ingentes cantidades de fondos públicos.