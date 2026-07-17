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España

Junqueras pide a Puigdemont que apoye a Sánchez para trincar el concierto económico y la condonación de la deuda

El líder se presenta en Madrid un día después del fallo del TJUE para explicar cómo monetizar el apoyo al Gobierno en el tramo final de legislatura.

(Barcelona)
El líder se presenta en Madrid un día después del fallo del TJUE para explicar cómo monetizar el apoyo al Gobierno en el tramo final de legislatura.
Oriol Junqueras en un desayuno informativo en Madrid. | Cordon Press

Sin disimulo y sin vergüenza ninguna. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha explicado esta mañana en la capital de España que es necesario que Carles Puigdemont y Junts vuelvan al redil de la mayoría de investidura para acabar lo comenzado en 2023, la consumación de ese amplio paquete de medidas a las que se comprometió Pedro Sánchez con los separatistas para lograr seguir en la Moncloa.

En un desayuno de Nueva Economía Fórum, Junqueras (golpista indultado y pendiente del Tribunal Constitucional para que le aplique la amnistía en los relativo a la malversación) ha exhibido la hoja de ruta separatista para los últimos de legislatura, una propuesta para lograr todo lo pactado y que no se ha podido obtener por la situación judicial del Gobierno (los principales interlocutores socialistas están imputados), su debilidad parlamentaria y la negativa de Puigdemont a negociar nada con los socialistas hasta que pueda hacerlo en España y con Sánchez en persona.

La resolución del TJUE favorable a la amnistía conocida este jueves cambia el escenario político, según socialistas y republicanos. Es el Tribunal Constitucional quien debe mover ficha, aunque no está previsto que resuelva los recursos de amparo de los golpistas hasta finales de septiembre u octubre. Pero el Gobierno da la promesa de la amnistía por cumplida y presiona junto a Junqueras para que Junts recapacite y vuelva a la mesa.

La condición de Puigdemont

Junqueras plantea aprovechar el tiempo de descuento para sacar adelante la nueva financiación autonómica, el concierto catalán, la agencia tributaria catalana para recaudar todos los impuestos y la condonación de la deuda autonómica. Pero para eso ERC necesita que Junts reme en la misma dirección, cosa que Puigdemont no parece dispuesto a hacer hasta que no decaiga la orden de detención del Tribunal Supremo.

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El líder republicano no sólo ha pedido a Puigdemont que vuelva a apoyar a Sánchez y se sume a la operación presupuestos orquestada por el Gobierno. También ha tenido reproches para su compañero de golpe. "Es extremadamente frívolo flirtear con un moción de censura o una cuestión de confianza" ha reprochado Junqueras a Puigdemont, ya que quien fuera vicepresidente de la Generalidad golpista considera que "el PP y Vox son un riesgo para la democracia liberal, la convivencia territorial y los derechos sociales".

Junqueras ha garantizado su apoyo al Gobierno para "los mejores Presupuestos posibles" y ha instado repetidamente a Puigdemont a regresar a la mayoría de investidura para, entre otras cosas, "sacarnos de encima la deuda". Una deuda que aumentó exponencialmente durante el proceso separatista al que se dedicaron ingentes cantidades de fondos públicos.

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