La desesperación de Bildu ante el seguimiento de la selección española en el País Vasco

España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio en Estados Unidos para hacerse con el trofeo de campeones del mundo. A miles de kilómetros, los españoles apoyarán a la selección de Luis de la Fuente, pero no en todos los puntos de España se vivirá la final con el mismo entusiasmo y en el País Vasco el foco estará puesto en otra reivindicación.

A través de un comunicado, desde EH Bildu se respaldarán las movilizaciones organizadas por distintos colectivos "en defensa de la oficialidad de la Euskal Selekzioa" y animan a la ciudadanía a participar este fin de semana a lo largo de toda Euskal Herria.

Después de la multitudinaria cadena humana celebrada entre Irún y Zendaya para apoyar el reconocimiento oficial de la selección vasca, Bildu hace un llamamiento para volver a salir a las calles y visibilizar tanto los símbolos como las camisetas vascas: "¡Por encima de imposiciones, negaciones y prohibiciones, para proclamar en voz alta que la nuestra es la Euskal Selekzioa!".

Al mismo tiempo defienden que, "siendo Euskal Herria una nación", la selección vasca debe tener derecho a competir internacionalmente "de forma oficial e igualitaria con la selección nacional, tal y como lo hace la inmensa mayoría de la sociedad vasca".

EH Bilduk bat egiten du Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde asteburuan deitutako mobilizazioekin. Munduko Futbol Txapelketako finalaren atarian, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko mobilizazioak antolatu dituzte hainbat eragile eta herri mugimenduk Euskal… pic.twitter.com/lVNLpttxEd — EH Bildu (@ehbildu) July 17, 2026

Por último, invitan de nuevo a todos aquellos que comparten esa reivindicación a unirse, afirmando que no se trata de reclamar un trato a favor, sino el reconocimiento de un derecho que, según la formación política, disfrutan otros pueblos: "Debemos ser dueños de todos los derechos para sumar fuerzas. ¡Una nación, una selección! ¡Nuestro país, nuestros colores y nuestra selección!", reflejan en sus palabras.

Insultos y agresiones

Durante el encuentro de semifinales de España y Francia, un pequeño grupo de separatistas vascos acudió a diferentes bares de Bilbao para increpar a aquellas personas que estuviesen animando a la selección española. Además quemaron banderas de ambos países mientras ondeaban la ikurriña.

🇪🇸 Vascos con un aspecto físico muy peculiar acuden a increpar a los bares que emiten el partido de España en Ondarroa (Vizcaya). Mientras tanto, los vascos normales celebran el golazo de Oyarzabal. pic.twitter.com/NMSDZKh8C8 — Pablo González Gasca (@PabloGzlGasca) July 15, 2026

Por otro lado, la Ertzaintza está investigando a cinco menores por increpar a un hombre en el Paseo de la Concha de San Sebastián que vestía una camiseta de la selección española. Además, uno de los jóvenes llegó a agredir en la cara al varón, delito por el que también está siendo investigado.

Los hechos se han producido este viernes sobre las 5:30 de la madrugada y menores de deberán acudir al juzgado cuando les sea requerido.