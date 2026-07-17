La desesperación de Bildu ante el seguimiento de la selección española en el País Vasco

España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio en Estados Unidos para hacerse con el trofeo de campeones del mundo. A miles de kilómetros, los españoles apoyarán a la selección de Luis de la Fuente, pero no en todos los puntos de España se vivirá la final con el mismo entusiasmo y en el País Vasco el foco estará puesto en otra reivindicación.
A través de un comunicado, desde EH Bildu se respaldarán las movilizaciones organizadas por distintos colectivos "en defensa de la oficialidad de la Euskal Selekzioa" y animan a la ciudadanía a participar este fin de semana a lo largo de toda Euskal Herria.
Después de la multitudinaria cadena humana celebrada entre Irún y Zendaya para apoyar el reconocimiento oficial de la selección vasca, Bildu hace un llamamiento para volver a salir a las calles y visibilizar tanto los símbolos como las camisetas vascas: "¡Por encima de imposiciones, negaciones y prohibiciones, para proclamar en voz alta que la nuestra es la Euskal Selekzioa!".
Al mismo tiempo defienden que, "siendo Euskal Herria una nación", la selección vasca debe tener derecho a competir internacionalmente "de forma oficial e igualitaria con la selección nacional, tal y como lo hace la inmensa mayoría de la sociedad vasca".
Por último, invitan de nuevo a todos aquellos que comparten esa reivindicación a unirse, afirmando que no se trata de reclamar un trato a favor, sino el reconocimiento de un derecho que, según la formación política, disfrutan otros pueblos: "Debemos ser dueños de todos los derechos para sumar fuerzas. ¡Una nación, una selección! ¡Nuestro país, nuestros colores y nuestra selección!", reflejan en sus palabras.
Insultos y agresiones
Durante el encuentro de semifinales de España y Francia, un pequeño grupo de separatistas vascos acudió a diferentes bares de Bilbao para increpar a aquellas personas que estuviesen animando a la selección española. Además quemaron banderas de ambos países mientras ondeaban la ikurriña.
Por otro lado, la Ertzaintza está investigando a cinco menores por increpar a un hombre en el Paseo de la Concha de San Sebastián que vestía una camiseta de la selección española. Además, uno de los jóvenes llegó a agredir en la cara al varón, delito por el que también está siendo investigado.
Los hechos se han producido este viernes sobre las 5:30 de la madrugada y menores de deberán acudir al juzgado cuando les sea requerido.