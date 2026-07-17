La líder de los españoles en el exterior maniobró para crear una circunscripción con 7 diputados tras la Ley de Nietos

Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), colocada en el año 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez al frente de la institución, justo el mismo año que se aprobó la polémica Ley de Nietos, ha trabajado durante todo este tiempo para favorecer el voto de los españoles que residen en el extranjero con movimientos de gran calado como plantear una profunda reforma de la ley electoral y de la Constitución para crear una circunscripción con siete diputados y cinco senadores.

En un documento del año 2023 consultado por Libertad Digital, la institución de Violeta Alonso, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, acordó instar a los grupos parlamentarios del Congreso a impulsar el estudio de una reforma de la Constitución, así como de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, con el objetivo de posibilitar la elección de representantes de la ciudadanía española en el exterior mediante la creación de circunscripciones en el exterior para la elección de diputados y senadores a las Cortes Generales. Y no solo a nivel nacional; el CGCEE también instó a los gobiernos autonómicos a establecer circunscripciones en el exterior para la elección de diputados a los parlamentos regionales.

La institución más importante de España en el extranjero defendió esta creación de una circunscripción exterior señalando que "países de nuestro entorno, con una importante población emigrante, como son Portugal, Italia o Francia, tienen esa representación desde hace tiempo" y recordó que el Gobierno del Principado de Asturias estaba igualmente analizando la posibilidad de crear una circunscripción exterior para las elecciones autonómicas, propuesta que había sido refrendada en el último congreso de la Federación Socialista Asturiana.

"La tercera provincia de España"

Y entre otros motivos para acometer esta reforma, la institución defendió que "la multiplicidad de los lugares de emigración en el mundo, con algunos países continente como Argentina, Brasil, Canadá o Australia, hace que la defensa de los intereses de los emigrantes sea difícil por necesitar, más allá de la buena voluntad y la competencia de los consejeros, un trabajo diario con plena dedicación, lo que no pueden hacer los consejeros voluntarios por mucho entusiasmo y dedicación que pongan".

"Por eso proponemos la elección de unos diputados y senadores que representen esa comunidad, que hoy alcanza los casi 3 millones de personas, superior a la de muchas autonomías; seríamos la tercera provincia española y la quinta autonomía", señaló en el documento la institución de Violeta Alonso.

Entre los posibles beneficios de esta propuesta, los responsables de los españoles en el exterior ven necesario "equiparar los derechos de los residentes en el exterior eligiendo sus propios representantes al Congreso y al Senado, mejorando así su visibilidad y la defensa de sus intereses a corto, medio y largo plazo. El elegir tus propios representantes implica también un mayor compromiso con tu país, además de una mayor eficacia a la hora de estar presente en la vida política y legislativa".

Por ello, en la propuesta consideran que sería justo repartir cuatro escaños de diputados para América y tres para Europa, Asia, África y Oceanía, y tres de senadores para América y dos para Europa, Asia, África y Oceanía. "El reparto territorial en ambos continentes no es muy difícil de realizar", defienden en el documento.

¿Es posible esta reforma electoral?

Esta propuesta, en un momento donde no dejan de aparecer polémicas sobre la Ley de Nietos, puede cambiar definitivamente las reglas del juego. Para ello, sería necesario reformar el artículo 68 de la Constitución, que establece que "la circunscripción electoral es la provincia". Por lo que una circunscripción exterior exigiría una reforma constitucional. Y eso implica una mayoría de tres quintos en el Congreso que solo se alcanzaría con un acuerdo entre PSOE y Partido Popular.

Una reforma que, de llevarse a cabo y sumada a las masivas nacionalizaciones derivadas de la Ley de Nietos, podría influir notablemente en los resultados de las próximas elecciones generales, donde un puñado de votos —como ya pasó en los comicios de julio de 2023— puede volver a colocar otros cuatro años a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.