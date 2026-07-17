La presencia del "gafe" Sánchez en la final del Mundial inquieta a los supersticiosos

Pedro Sánchez estará presente en el palco del MetLife Stadium junto a la Familia Real y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presenciar la final del Mundial entre España y Argentina del próximo domingo 19 de julio. El viaje ha sido confirmado por Moncloa y son muchos los aficionados que se ponen en lo peor debido a esta decisión y no auguran un buen resultado para la selección española.

Y es que durante esta Copa del Mundo se están produciendo muchas similitudes con 2010, cuando un gol de Iniesta permitió a España proclamarse campeona. La canción principal fue compuesta por Shakira, el partido inaugural fue Sudáfrica-México, la selección española estuvo encuadrada en el grupo H durante la fase previa y Vicente del Bosque al igual que Luis de la Fuente contaba con la condición de campeón de Europa.

Además, Mourinho fichó por el Real Madrid y el Atlético de Madrid fue subcampeón de la Copa del Rey. Siguiendo adelante para que se cumpla la profecía, muchos tenían presente un dato más: José Luis Rodríguez Zapatero, por aquel entonces presidente del Gobierno, no viajó a Sudáfrica. Sin embargo, Sánchez, que no tenía previsto acudir al duelo, finalmente lo hará.

A ello se suma que, desde su llegada al Gobierno, el país ha pasado por una serie de desgracias como la pandemia de COVID, la erupción del volcán de La Palma, la borrasca Filomena, la DANA, el apagón nacional y un accidente ferroviario. Esta sucesión de acontecimientos ha reavivado las supersticiones entre quienes consideran a Pedro Sánchez un "gafe".

Por otro lado, Óscar Puente también ha confirmado que estará en Nueva York porque el lunes interviene en un panel de expertos en Naciones Unidas, pero ha admitido que no sabe si podrá acudir al estadio: "Me parece que es muy difícil conseguir las entradas y es posible que me quede viéndolo en un pub en Nueva York con unos cuantos españoles con la camiseta puesta", ha explicado el ministro en una entrevista en el programa Las mañanas de RNE.