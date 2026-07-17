La Universidad Autónoma de Barcelona rechazó la condena del Supremo a los "presos políticos" del 1-O

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) rechazó la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los golpistas del 1-O calificando a los golpistas catalanes como "presos políticos".

Esta Universidad invistió presidente honoris causa al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts, en julio del pasado año, antes de que el propio TJUE y Lenaerts avalaran este jueves la Ley de amnistía del 1-O del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Tribunal Supremo condenó en octubre de 2019 a 13 años de cárcel al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras por un delito de sedición en concurso medial con malversación, agravado por su cuantía, seguido de los 12 años para los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por los mismos delitos. Además, condenaba a 11 años y seis meses a Carme Forcadell; a 10 años y medio a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull; y a nueve años a los 'Jordis', es decir, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Òmnium Cultural, respectivamente.

En un manifiesto con fecha 21 de octubre de 2019, que aún sigue colgado de la web de la Universidad Autónoma Barcelona se calificaba a los golpistas como "presos políticos":

Manifiesto aprobado por el Claustro de la Universitat Autònoma de Barcelona de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política 1. Ante la sentencia que ha condenado miembros del Govern, cesados por la aplicación del artículo 155, así como la presidenta del Parlament, el presidente de Òmnium y el ex presidente de la ANC, miembros de las diversas universidades catalanas presentamos un texto de protesta y de llamada a la movilización pacífica, cívica y democrática. 2. La situación creada a raíz de la sentencia es excepcionalmente grave. Se ha judicializado una cuestión estrictamente política, y los poderes del Estado han forzado el ordenamiento jurídico, con la aplicación abusiva y punitiva de la prisión preventiva (denunciada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU) y la condena por sedición, un delito que ya no existe en las otras democracias europeas del siglo XXI. No olvidemos los informes sobre el desarrollo del juicio emitidos por instituciones y observadores internacionales con referencia a la vulneración de derechos, que son la base del estado de derecho. Lo que está amenazado no es sólo el soberanismo catalán. La amenaza gravita sobre la integridad de las libertades y derechos fundamentales como los de manifestación y de expresión, por una deriva autoritaria que criminaliza la disidencia. Esta excepcionalidad hace necesaria y urgente una respuesta cívica e institucional clara. 3. La universidad siempre ha sido un espacio autónomo respecto del poder económico y político. Un espacio de libertad de creación y de pensamiento, y de estímulo de actitudes críticas. Por eso mismo, todos los estatutos de las universidades catalanas se refieren explícitamente a principios como los de libertad, democracia, justicia, igualdad o solidaridad. Principios que se concretan en el fomento del pensamiento crítico, la cultura de la libertad, el respeto al pluralismo y la educación en los valores cívicos propios de una sociedad democrática. En momentos como los que está pasando la sociedad catalana, la observación de estos principios y valores nos obliga a un compromiso activo, firme y sostenido con la defensa de los valores democráticos. En consecuencia, el Claustro de la Universitat Autònoma de Barcelona:  Declara que no hay margen para el silencio de la institución universitaria ante la situación actual de represión y la erosión de las libertades y los derechos civiles. Y, al mismo tiempo, renueva su compromiso público con la defensa de las libertades y los derechos personales y colectivos, entre los que el de autodeterminación.  Reclama la inmediata puesta en libertad de las personas presas políticas injustamente condenadas o en prisión provisional y el sobreseimiento de todos los procesos penales en curso relacionados, y que se permita el retorno de las personas exiliadas.  Expresa su apoyo a todas las movilizaciones cívicas y pacíficas planteadas en favor de los derechos civiles y por la libertad de las personas condenadas y procesadas.  Rechaza la represión y la violencia policial, que ya ha ocasionado graves lesiones a manifestantes, con el agravante de haber empleado métodos prohibidos en diferentes normativas, propias e internacionales.  Manifiesta la convicción de que en una cultura democrática madura no hay otra vía para la solución de los conflictos y las diferencias políticas que el diálogo, la negociación y el respeto a la expresión democrática de la voluntad popular.  E insta a los órganos de gobierno de la Universidad a hacer la máxima difusión pública de esta declaración. Bellaterra, 21 de octubre de 2019

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