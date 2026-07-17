Los agricultores culpan a la Junta del gran incendio de Guadalajara y defienden al alcalde de Vox

La Guardia Civil de Guadalajara ha abierto una investigación a un agricultor como presunto responsable del incendio declarado en La Mierla (Guadalajara), un fuego que ya ha arrasado unas 2.000 hectáreas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, el hombre fue identificado mientras realizaba labores de cosecha con una cosechadora en el momento en que se originó el incendio. Distintas fuentes cercanas al caso señalan que se trata del alcalde de Vox en la localidad de Robledillo de Mohernando.

La investigación trata ahora de determinar las causas exactas del fuego y si existió algún tipo de responsabilidad. Tanto la Guardia Civil como los agentes medioambientales analizan el punto de origen del incendio para esclarecer los hechos.

En el momento en que comenzó el incendio, el Índice de Propagación Potencial (IPP) fijado por el Gobierno de Castilla-La Mancha se encontraba en nivel de riesgo 'Muy alto', una situación que permitía realizar labores de cosecha siempre que se cumplieran las medidas de seguridad establecidas por la normativa autonómica.

Según la regulación vigente, con un IPP de riesgo 'Muy alto' es obligatorio suspender la actividad entre las 14:00 y las 17:00 horas, salvo que se disponga de un tractor con apero. Fuera de esa franja horaria la cosecha está permitida, siempre que cada máquina cuente con extintor de carga ABC, mochila de agua de al menos 15 litros, batefuegos y la correspondiente declaración responsable.

Defensa al agricultor por parte de los agricultores

La subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, ha confirmado que existe un 'presunto responsable' identificado, aunque ha pedido dejar trabajar a los investigadores. Además, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la responsabilidad "ante los negacionistas del cambio climático", defendiendo que las administraciones trabajan de forma coordinada para combatir unos incendios que afectan estos días al centro de España.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha insistido en que el IPP "no es un capricho", sino una herramienta diseñada para proteger tanto a los agricultores como al patrimonio natural. "No podemos dilapidar esa riqueza porque algunas personas crean que pueden hacer lo que quieran y cuando quieran", ha afirmado, aunque ha recordado que la investigación deberá determinar si existe un culpable.

Frente a estas declaraciones, el presidente de APAG, Juan José Laso, ha salido en defensa del agricultor investigado, asegurando que "estaba trabajando en condiciones legales" y que "se podía cosechar perfectamente". Según ha explicado, la parcela donde comenzó el incendio "debería haber estado cosechada hace más de diez días", pero, a su juicio, las limitaciones impuestas por la Junta durante el mes de julio retrasaron los trabajos.

Laso ha sostenido que el paso de los días hace que el rastrojo esté "más seco y transmita mejor el fuego", por lo que considera que "sin estas limitaciones tan ridículas este fuego no se habría producido por haber estado ya segado".

Además, ha cuestionado la fiabilidad del Índice de Propagación Potencial utilizado por la Junta. "Ayer había un vendaval. El IPP debería haber sido extremo y de esta manera no se habría quemado esta parcela", ha afirmado, asegurando que este incendio "demuestra el error del cálculo del Índice de Propagación".

El presidente de APAG también ha recordado que la organización lleva tres años planteando a la Consejería de Desarrollo Sostenible la creación de un cinturón de seguridad en torno a la Sierra Norte y al Parque Natural del Alto Tajo para reducir el riesgo de grandes incendios forestales. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el origen exacto del fuego y si el agricultor incurrió en alguna responsabilidad penal o administrativa.