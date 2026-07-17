Mercedes González declara que se siente víctima de Cerdán y reconoce reuniones con Leire Díez

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido ante el juez que investiga las presuntas cloacas del Partido Socialista que se sentía "víctima" del ex Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz había citado para este jueves a la directora de la Guardia Civil pero debido a que la declaración del director Adjunto Operativo, Manuel Llamas, se ha extendido toda la mañana tomó la decisión de posponer para este viernes su declaración.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, González ha reconocido dos de las tres reuniones con la fontanera socialista Leire Díez que reflejó la UCO en su informe. La tercera no la ha reconocido porque, según su versión, no figuraba en su agenda.

Durante el primer encuentro la fontanera socialista le dio la enhorabuena por su nombramiento como directora de la Guardia Civil. En el segundo encuentro apareció el nombre del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, pero González habría interrumpido a Díez para no seguir con el tema. No obstante la directora de la Guardia Civil ha precisado que si llega a saber que viene de parte de Santos Cerdán no se hubiera reunido con ella por su mala relación. Por otro lado, González tambien ha negado haber dado órdenes a los miembros de la UCO para no ser proactivos en determinadas causas.

Mercedes González fue imputada por el juez Pedraz, en el caso de las cloacas del PSOE después de que la UCO apuntase en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la fontanera socialista Leire Díez. Los investigadores de la UCO señalaron que Leire Díez se valúa de su relación con la directora general para marcar como uno de sus objetivos llevar a cabo investigaciones internas dentro de la guardia civil y contra la UCO.