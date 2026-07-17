Puente anima a Puigdemont a volver a España y "plantar cara" al Supremo: "Lo tiene a huevo"

Tras la validación de la ley de amnistía por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este viernes en una entrevista en RNE la aplicación inmediata de la ley de amnistía. Asimismo, ha instado a Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, a regresar a España pese a la aún vigente orden de detención. .

En palabras del ministro: "Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda". Afirma que esto sería un gesto de liderazgo político y una decisión coherente con la legislación española, el TJUE y el Tribunal Constitucional. Puente defiende que "hay cosas que son insostenibles" y a las que "hay que plantar cara de una vez". A su vez ha apuntado que no se sabe la decisión que tomará Puigdemont, pero ha insistido que el expresidente catalán "lo tiene a huevo" para su regreso a España.

Sin embargo, si Puigdemont decidiese regresar al país, podría ser detenido y llevado a prisión, pues sobre él pesa aún la orden de detención del Tribunal Supremo. En este contexto, Puente ha declarado: "Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez; dicen que 'más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo', yo lo haría". El ministro de Transportes considera muy complicado entender que la Justicia en España trate de incumplir la ley de amnistía y que se defienda que "no se va a aplicar con carácter inmediato".

La decisión del TJUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió el jueves 16 que la ley de amnistía se adapta al Derecho de la Unión Europea y no incumple la directiva comunitaria sobre terrorismo. Del mismo modo, el TJUE considera que amnistiar la malversación no afecta a las finanzas europeas. La justicia europea argumentó que la amnistía apoya la "reconciliación".

El fallo del TJUE responde a dos cuestiones prejudiciales que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional presentaron. La primera de ellas hacía referencia al delito de malversación y la segunda al delito de terrorismo. Para Óscar Puente la resolución europea acredita que una parte del Poder Judicial español no respeta la legitimidad del Poder Legislativo, cuestionando su capacidad para decidir cómo regula la vida del país y que cree que está por encima de él.