Cerdán quería que Servinabar le comprara un piso de lujo de 950.000 euros: "Encima ahora quieren un pisazo"

El ex secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, trato de comprar un piso a través de Servinabar por valor de 950.000 euros. "Encima ahora quieren un pisazo", señala uno de los mensajes enviados por Antxon Alonso, socio de Servinabar, a su mujer.

De los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "se puede observar cómo Antxon le comentaba a su mujer que Santos y su esposa estarían interesados en un piso cuyo valor ascendería a 950.000€ y el cual necesitaría una reforma de alrededor de 350.000€".

"Analizada dicha documentación aportada por Servitec [la inmobiliaria propietaria del piso], concretamente de una hoja de visita, se ha podido evidenciar que Santos y su mujer habrían visitado en calidad de posibles compradores, el inmueble reseñado el día 6 de septiembre de 2021 a las 18:30 horas". Además, la UCO precisa que la comercial hizo referencia en su declaración que "Paqui Muñoz", mujer de Cerdán "expresó en varias ocasiones su agrado por el inmueble, comentando la posibilidad de realizar eventuales reformas al mismo"

Días más tarde, el 20 de septiembre de 2021, según la declaración prestada por Feliciano Calvo Paniagua (en calidad de administrador de Servitec), éste mantuvo una reunión con Santos y Antxón en dependencias de su oficina" donde presentaron una oferta de 900.000 euros para la adquisición del inmueble madrileño. Además abonaron "una señal de 9.000€ mediante transferencia ordenada por la mercantil Servinabar". "Dicha oferta fue declinada por los propietarios, lo que dio lugar a posteriores comunicaciones en las que se llegó a un acuerdo de compra por un importe superior", añade la UCO.

En la segunda visita al inmueble, la comercial deja constancia de que se produjo el 30 de septiembre a las 19:30 horas por parte de Cerdán y Antxon. La comercial "declaró que el día 30 de septiembre de 2021, Santos volvió a visitar la vivienda en compañía de un hombre llamado "Joseba Antxón", el cual manifestó ser un acompañante y al cual Santos presentó como 'su socio o amigo'".

Seis días mas tardes la comercial reflejó que Antxón habría acudido a una reunión en las oficinas de la inmobiliaria. "En este sentido, y analizando el correo electrónico de Antoxon, se ha localizado una comunicación de fecha 21 de octubre 2021215, enviada por Eva Márquez a la atención del propio Antxon adjuntando un archivo denominado 'REV8—CONTRATO ARRAS-Borrador - Santa Cruz de Marcenado 2 Es-G PI-EN Pt-CN.pdf'. En el cuerpo del reseñado correo, la comercial inmobiliaria informaba de los siguientes extremos: "Buenos días, Le envío las arras propuestas por los vendedores según lo pactado. Por favor, ya me comenta si está todo ok y qué día podemos firmar [...]'".

En ese mismo documento aparece Servinabar como comprador, que estaba interesado en pactar la compra de la vivienda por un precio total de 985.000€. "En el punto 5 del mismo se establecía la forma de pago, indicando que el día 20 de septiembre de 2021 se entregó la cantidad de 9.000€ mediante transferencia a Servitec L. Inmuebles SL, en concepto de reserva. Además, se acordaba la cantidad de 180.000€ en concepto de arras penitenciales, quedando 796.000€ como cantidad a abonar en el momento de la escritura pública de compraventa", añade la UCO.

Finalmente y tras dos reuniones de Antxon para tratar de negociar la compraventa con un abogado no se produjo la compra del piso. "Del estudio de las cuentas bancarias de Servinabar el día 27 de enero de 2022 se produjo un ingreso de 9.000€ ordenado desde una cuenta de Servitec, como devolución de la señal abonada el 21 de septiembre de 2021, debido a la frustración de la operación por discrepancias en las condiciones de entrega del inmueble".

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