El incendio forestal declarado este jueves en La Mierla (Guadalajara) continúa fuera de control y ha obligado a evacuar a 529 personas de once municipios, mientras las llamas han calcinado ya 3.483 hectáreas, según el último balance facilitado por la Junta de Castilla-La Mancha. El fuego sigue activo en varios frentes y avanza hacia el municipio de Semillas, donde los equipos de emergencia trabajan para proteger el casco urbano.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado desde el Puesto de Mando Avanzado de Tamajón que 80 de los evacuados permanecen alojados en el polideportivo de Humanes, habilitado por el Gobierno regional, mientras que el resto ha sido acogido por familiares o trasladado a otros alojamientos.

Once municipios afectados

Las evacuaciones afectan a El Ordial, Zarzuela de Jadraque, Arroyo de las Fraguas, Almiruete, Palancares, Semillas, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Muriel, Umbralejo y El Cardoso de la Sierra, según los datos facilitados por la Junta.

La consejera ha señalado que, aunque la superficie afectada asciende a 3.483 hectáreas, el incendio mantiene distintos frentes activos y continúa avanzando, lo que obliga a concentrar los esfuerzos en la defensa de los núcleos habitados. En este sentido, los bomberos de la Diputación de Guadalajara colaboran en las tareas de protección de viviendas para evitar que las llamas alcancen las zonas urbanas.

Ocho carreteras permanecen cortadas

La evolución del incendio ha obligado a ampliar el número de carreteras cerradas al tráfico. Entre las vías afectadas figuran la GU-189, la CM-1004, la GU-143, la GU-211, la GU-177, la CM-1006, la GU-140 y la GU-151.

Además, la Junta continúa utilizando el sistema de alertas Es-Alert para informar tanto de las evacuaciones como para pedir a la población que no se acerque al entorno del incendio y evitar situaciones de riesgo.

En las labores de extinción participan unas 420 personas, con un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos. El operativo cuenta con ocho brigadas helitransportadas, nueve brigadas terrestres, 15 helicópteros, 10 aviones anfibios, 12 máquinas pesadas, además de agentes medioambientales, técnicos, bomberos de la Diputación de Guadalajara, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, Protección Ciudadana y personal sanitario del Sescam.

Una cosechadora como origen del incendio

Preguntada por el origen del fuego, Mercedes Gómez ha afirmado que, según las primeras investigaciones, "evidentemente" una cosechadora agrícola provocó el incendio.

La investigación está siendo desarrollada por el Cuerpo de Agentes Medioambientales y la Guardia Civil, que ya ha tomado declaración a varias personas.

La consejera ha advertido además de que el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPP) sitúa este sábado a toda Castilla-La Mancha en riesgo extremo, por lo que ha pedido a la ciudadanía la máxima colaboración para evitar nuevos incendios.