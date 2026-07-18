Las llamas ya arrasan 15.400 hectáreas en Aragón y cuatro pueblos se preparan para evacuar

El incendio forestal declarado el miércoles en Orés (Zaragoza) continúa fuera de control y ya afecta de forma provisional a 15.400 hectáreas en un perímetro de unos 60 kilómetros. Aunque los equipos de extinción han logrado evitar que las llamas entren en el casco urbano de Luesia, el Gobierno de Aragón mantiene la máxima preocupación por la evolución del fuego debido a los continuos cambios de viento y a la compleja orografía de la zona.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) que el incendio sigue presentando varios frentes abiertos y numerosas reproducciones dentro del perímetro, especialmente en los sectores 3, 5 y 6.

"La noticia más importante de hoy es que hemos conseguido defender Luesia", ha destacado el consejero, que ha reconocido que buena parte de los medios se concentraron durante la tarde en proteger el municipio.

Las llamas llegaron a superar el entorno de la localidad y, en algunos puntos, saltaron la carretera entre Luesia y Uncastillo, una de las zonas que seguirá bajo estrecha vigilancia durante la noche.

Bermúdez de Castro ha definido el incendio como "el más complejo que ha tenido nuestra Comunidad Autónoma en los últimos años", debido a la combinación de fuertes rachas de viento, zonas boscosas, terrenos agrícolas y barrancos de difícil acceso.

El viento condiciona toda la estrategia

El principal factor de preocupación sigue siendo la meteorología. El consejero ha descrito el comportamiento del viento como "absolutamente loco", con continuos cambios de dirección que favorecen nuevas reproducciones del incendio.

🔥El incendio de Orés mantiene varios frentes activos y obliga a extremar la vigilancia durante la noche 🆕 Longás, Isuerre y Lobera de Onsella han sido puestos en preaviso ante una posible evacuación preventiva 📣El Gobierno de Aragón pide a la ciudadanía que evite desplazarse… pic.twitter.com/NkmoT8yfUv — Gobierno de Aragón (@GobAragon) July 17, 2026

Durante esta noche ha soplado viento del norte, lo que según explicaba ayer el consejero permitiría reforzar los trabajos en los sectores 5 y 6. Sin embargo, para este sábado se espera que vuelva el viento del sur y suroeste, acompañado de temperaturas de hasta 36 o 37 grados y una humedad relativa que volverá a caer hasta el entorno del 20%. "Ahora nuestra principal preocupación son las próximas horas", ha advertido Bermúdez de Castro.

Cuatro municipios permanecen en preaviso

Siguen evacuados Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Uncastillo y Peraltilla, mientras que Longás, Isuerre, Lobera de Onsella y Biel permanecen en preaviso ante una posible evacuación preventiva si el incendio cambia de comportamiento.

Durante la tarde se organizaron dos convoyes controlados para permitir que algunos vecinos de Orés y Asín accedieran brevemente a sus viviendas para recoger enseres, siempre acompañados por efectivos de Protección Civil, Guardia Civil y Cruz Roja.

Más de 450 efectivos desplegados

En las labores de extinción trabajan alrededor de 450 efectivos y 22 medios aéreos, además del dispositivo terrestre del Gobierno de Aragón, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ministerio para la Transición Ecológica, Guardia Civil, bomberos, Cruz Roja, el 061 y otras administraciones.

🔥 Efectivos de la @UMEgob y el helicóptero Cougar de @EjercitoTierra en #IFOrés 🚒 Unidades con mochilas extintoras, batefuegos y líneas de agua desde autobombas atacan focos accesibles. 🚁 El Cougar descarga guiado por un observador en el terreno que marca puntos críticos. pic.twitter.com/OdDpS5En0U — Ministerio Defensa (@Defensagob) July 17, 2026

La UME mantiene un amplio despliegue, especialmente en la defensa de Luesia y en los sectores de mayor actividad del incendio. También participan las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), bomberos de las Diputaciones Provinciales y agricultores de la zona que colaboran con el operativo.

El Gobierno de Aragón ha pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios durante el fin de semana a las proximidades del incendio para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.