Azcón pedirá la declaración de zona catastrófica por el grave incendio forestal de Orés

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha constatado este domingo la evolución favorable del fuego desatado en la localidad zaragozana. Tras varios días de intensa lucha contra las llamas, el avance del fuego ha sido frenado por los medios de extinción y los efectivos trabajan ahora en el proceso de perimetración. "Hoy es el primer día que respiramos, el primer día que tiene una pinta distinta. No solamente no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo, pero eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia", ha declarado el dirigente autonómico desde el puesto de mando avanzado instalado en Farasdués.

Azcón ha sobrevolado la zona afectada a bordo de un helicóptero de coordinación para comprobar sobre el terreno el amplio despliegue. En el operativo participan tanto efectivos autonómicos como miembros de la UME y diferentes cuerpos de bomberos. Según las últimas imágenes tomadas por los satélites del programa Copernicus, la superficie calcinada se sitúa por el momento en 14.400 hectáreas, una cifra ligeramente inferior a las 16.000 que apuntaban las primeras estimaciones aéreas.

Actualizamos la situación del incendio de Orés desde el Puesto de Mando Avanzado.#IFOrés pic.twitter.com/iW2mhWyvYn — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) July 19, 2026

Evitar cualquier rebrote

A pesar de la mejoría, el director de extinción, Alfonso González, ha incidido en que se mantiene un importante despliegue de medios aéreos y terrestres para evitar cualquier rebrote durante las horas centrales del día. Aunque la situación es "bastante alentadora" y se estudia darlo por estabilizado en las próximas horas, González ha subrayado que la prioridad absoluta es consolidar el perímetro y vigilar las islas de vegetación que han quedado sin arder en el interior de la zona afectada.

La evolución de la jornada dependerá en gran medida de la incidencia del viento. Los técnicos prevén cambios de dirección que obligan a priorizar los sectores situados más al norte para evitar la propagación. Además, las autoridades han hecho un llamamiento a la prudencia respecto al regreso de las cerca de mil personas desalojadas de municipios como Asín, Luesia o Uncastillo. Para garantizar su comodidad, los evacuados han sido trasladados desde pabellones temporales a hoteles en Huesca y Sádaba a la espera de que Protección Civil autorice la vuelta a sus hogares con las máximas garantías de seguridad.

Paralelamente, el Ejecutivo regional ya ha comenzado a trabajar en la respuesta institucional ante las enormes pérdidas ocasionadas. Azcón ha adelantado que la consejera de Presidencia, Mar Vaquero, tramita los procedimientos necesarios para que el Estado declare el territorio como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, figura legal que sustituye a la tradicional zona catastrófica. El objetivo es que las ayudas lleguen a los vecinos con la mayor agilidad posible tras uno de los episodios más devastadores en la historia de la comunidad autónoma.