¿Puede la selección de fútbol salvar, en serio, a la nación española?

También a mí me asombra que en territorios calcinados por el separatismo se hayan echado a las calles tantos, tantísimos jóvenes, para apoyar a la selección nacional de fútbol. Está aún reciente la gigantesca movilización de masas, especialmente de jóvenes, en el viaje del Papa a España, y, en cierto modo, la toma de la calle por bandadas interminables de muchachos, ellos y ellas con la cara pintada con los colores de la bandera nacional, es o recuerda a esa España que salió del arcón con olor a manzana a saludar a León XIV, con una alegría inesperada y una vitalidad conmovedora. Esta es más bullanguera, como es natural, pero tampoco parece gamberra ni sucia, ni destrozona de otro mobiliario que el natural de su tracto digestivo y las amenazas para su colesterol y sus triglicéridos.

Entre Nico Williams y el terrorismo ocultado

Lo más chocante puede ser lo del País Vasco y Navarra, que el año que viene pueden estar en pleno levantamiento secesionista contra el nuevo gobierno del PP, con participación o apoyo parlamentario de Vox. Nada en el ámbito político de los partidos nacionales y constitucionales —UPN, PP y Vox— da muestras de poder oponerse a la deriva pro-etarra y revolucionaria. Ver una entrevista con Nico Williams es una suerte de chapuzón balsámico que conjura la violencia que, desde que el PSOE de Zapatero y Sánchez, se pasó al bando de la ETA sin abandonar el del PNV, herencia de González, se ha adueñado, con la ferocidad de los peores tiempos, de la vida cotidiana en aquellas desventuradas regiones.

En realidad, al ver a Nico hablar de los juegos anime que frecuenta, y presumir, como bilbaíno, que no ficharía a nadie para la selección española, porque los mejores futbolistas del mundo ya están en ella, me pregunto si el desconocimiento de la pasión y muerte de Miguel Ángel Blanco, que afecta al 80% de los jóvenes españoles, es precisamente lo que lo hace insensible a la capucha de Damocles, lo que le ahorra los peores rumores de violencia, que, sin embargo, suenan cercanos. Las encuestas dicen que una mayoría creciente de la población vasca está en contra de la separación de España, pero todas las noticias institucionales, empezando por la persecución de los que estudian en español, castigados por sus profesores a las notas más bajas para que no puedan acceder a la universidad, permiten temer lo contrario. No que puedan cambiar de opinión, sino que la opinión de la mayoría hace muchos, muchos años que no pinta absolutamente nada en el País Vasco. Y que los jóvenes pueden pintarse la cara de rojo y amarillo como hace 29 años se pintaron las manos de blanco, contra el asesinato de Miguel Ángel, pero de inmediato se movilizaron los nacionalistas catalanes y vascos, empezando por los supuestamente demócratas, PNV, CiU, EA y UDC, para ayudar a la fachada política de la ETA a superar el aislamiento social.

Pujol y Arzallus fueron los cabecillas de ese apoyo a los criminales. Y lo único que ha cambiado desde entonces es que, desde 2004, se les ha unido el PSOE, con armas y bagajes, votos y propaganda, legalizando el golpe de Estado de 2017 o blanqueando centenares de fosas sin justicia.

¿Tan lejos están de Sánchez y los partidos nacionalistas que les gobiernan estos muchachos que salen a la calle con banderas nacionales y cantan una y otra vez, al celebrar los goles de sus modestos héroes, tan parecidos a ellos, tan de la familia, el "¡Yo soy español, español, español!"?

¿Una Cataluña normalmente española?

¿Han desarrollado una vacuna contra el virus separatista, una defensa biológica e ideológica, que les hace invulnerables al miedo que instilan los separatistas desde hace medio siglo contra todo lo que suene a español? Diríase que sí. Pero también lo creímos en las Olimpiadas de Barcelona en 1992, y fue una impresión efímera, que topó con el separatismo del Barça. En la visita del Papa, hemos vuelto a tener la impresión de que buena parte de la sociedad catalana no comparte la tara del odio a España, al contrario.

Al ver a Lamine Yamal contestar en español a las preguntas en catalán, uno puede creer que estos jugadores, la mayoría azulgranas, no tienen el pavor a tocar la bandera española de los Piqué, Iniesta, Xavi, Busquets o Puyol, casi ninguno separatista, cuando ganaron el Mundial de 2010. Y al ver a masas de jóvenes de Sabadell gritar una y otra y otra vez "¡Viva España!", cabe preguntarse: ¿veremos alguna vez este entusiasmo para exigir la enseñanza en español, que es su lengua materna? ¿O han desarrollado un mecanismo de supervivencia que consiste en disfrutar lo bueno como españoles y soportar sin quejarse lo malo del separatismo?

¿Hay motivos para la esperanza, para una cierta recuperación nacional, al menos en el capítulo de las emociones? Los hay. Por de pronto, a los centuriones del terror les sienta fatal este arrebato de amor a España y a lo español que ya daban por conjurado. Y no tienen nada alternativo que ofrecer, si la selección lograra, con esa imagen de unión, ganar el Mundial, el circo universal del fútbol. Claro que tampoco lo tenían antes, y parecían imparables, hasta para Casillas. Quién sabe si hoy lo empiezan a hacer De la Fuente y sus muchachos. En todo caso, no estaría mal. Pero nada, nada, nada, mal. Al cabo, uno es también español, español, español…