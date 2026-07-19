Fuego en Guadalajara: 800 evacuados, 21 municipios afectados y 16.000 hectáreas quemadas

El polideportivo de la localidad de Humanes se ha erigido en el principal punto de atención para las personas que han tenido que abandonar sus hogares debido al incendio que asola desde el jueves la Sierra Norte de Guadalajara. Las autoridades han tenido que ordenar la evacuación de un total de 21 localidades, lo que ha provocado que unos 800 vecinos se conviertan en desplazados forzosos.

Uno de los últimos municipios en ser desalojados ha sido Prádena de Atienza. La orden se ejecutó en torno a las 11:00 horas de este domingo. Su alcalde, Iounut Botez, ha explicado la situación que atraviesan los habitantes. "Estamos tranquilos, nos han evacuado a 25 vecinos porque había mucho humo", ha comentado el regidor.

La situación de alerta comenzó el sábado, cuando la densa humareda obligó a que muchas de las 60 personas que se encontraban en el pueblo decidieran marcharse hacia sus primeras residencias o instalarse en casas de familiares. El alcalde ha señalado que, como es lógico ante el avance del fuego, los vecinos se muestran preocupados y padecen situaciones de estrés. De hecho, el rumbo del incendio cambió súbitamente durante el fin de semana: inicialmente se dirigía hacia Prádena, pero luego viró hacia Gascueña, localidad que también ha tenido que ser desalojada.

Solo una vía de salida

Botez no ha ocultado su malestar por el estado de las infraestructuras locales y ha lamentado que Prádena de Atienza solo cuente con un camino forestal que pueda utilizarse como vía de salida de emergencia. Según denuncia, llevan años solicitando la limpieza de esta ruta, vital para garantizar la seguridad en situaciones de extremo peligro. Tras visitar a sus vecinos en el albergue de Humanes, el alcalde se dispuso a regresar a las inmediaciones de su pueblo para comprobar el estado de la situación, al tiempo que agradecía la labor de todos los efectivos de extinción.

La devoción por el medio rural ha dejado testimonios llamativos, como el de Carlos López, alcalde de Robledo de Corpes. Él es el único, junto a sus dos hermanos, que se ha negado a abandonar este municipio, evacuado este domingo al igual que Aldeanueva de Atienza y Naharros. "Mis vecinos, unos 50, han sido evacuados, pero yo me quedo porque tengo aquí el ganado, cerca de 2.000 cabezas, y mis hermanos se han quedado para ayudarme", ha relatado.

López ha puntualizado que se encuentran resguardados en una zona completamente labrada, un cortafuegos natural al que las llamas no pueden llegar. Por este motivo, la Guardia Civil ha procedido a tomarles los datos y les ha permitido permanecer custodiando a sus animales, a pesar de que pueden divisar las llamas a apenas un kilómetro de distancia. Como ganadero conocedor de la zona, advierte de que el fuego tiene a su disposición "mucho combustible y mucho viento", si bien confía en el trabajo de los servicios de emergencia que están perimetrando los pueblos.

#IFLaMierla | Guadalajara. El incendio forestal un día más fuera de control. ⌚18:20h desde Hiendelaencina. 🎥 Enviado por WhatsApp. pic.twitter.com/rDbBf8vqVP — Óscar. (@OscarBForestal) July 19, 2026

Entretanto, al albergue de emergencia instalado por Cruz Roja en Humanes siguen llegando evacuados a cuentagotas. Cristian Carazo, concejal del Ayuntamiento de la localidad, detalla que durante la última noche han dormido allí 44 personas. Las previsiones apuntan a que 39 vecinos pasarán la noche en el polideportivo, siempre y cuando no se ordene el desalojo de más localidades.