La UCO detecta 40 pagos por valor de 3.560 euros con la tarjeta de Servinabar

El exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, dispuso de 3.560 euros para él o su entorno provenientes de una tarjeta de crédito de la sociedad Servinabar. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge que el exsecretario de organización socialista y algunos miembros de su familia se habrían beneficiado entre 2015 y 2024 de 323.178 euros. Este dinero habría sido en su mayor parte sufragado por Servinabar.

"Se ha podido determinar que Santos o su entorno familiar habrían efectuado, al menos, cuarenta pagos por valor de 3.560,00€, cifra que será empleada para el sumatorio de beneficios obtenidos por Santos e su entorno", señala el último informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La UCO señala a continuación que "analizados los movimientos de dicha cuenta bancaria, con la finalidad de determinar el origen de los fondos que nutren a la misma, se han localizado ingresos, entre el 1 de febrero de 2022 y el 1 de septiembre de 2024, por un valor total de 257.563,42€, los cuales, principalmente 230.000€-, tienen su origen en traspasos desde otra cuenta de Servinabar".

Por otro lado, el 61,49% de los ingresos totales de esa cuenta (2.168.049,49 euros) se corresponden con servicios de "confirming" por los que se cobra de manera anticipada las facturas emitidas a diferentes empresas.

"A tenor de la información complementaria de los apuntes relacionados con los servicios de 'confirming', se ha podido identificar el origen de dichos apuntes procedentes de las sociedades UTE Variante de Logroño, (conformada por Acciona Construcción SA y Aquaterra Servicios Infraestructuras) y Acciona Construcción SA", explica la UCO. Además, la UCO también ha detectado que entró capital a esta cuenta de proyectos en los que participaban Servinabar y Acciona a través de las UTE: UTE Pabellón de Navarra Arena y UTE Túnel de Belate.

Como conclusión respecto a los fondos de los que se nutría la tarjeta bancaria de Servinabar utilizada por Santos, se ha averiguado que tuvieron su origen fundamentalmente en la UTE Variante de Logroño (adjudicataria de la obra investigada y denominada como 'Logroño' en los Informes 96/2025167 y 177/2025168) y de la propia Acciona Construcción, y en menor medida, de otras dos UTE en las que Servinabar participó directamente junto a Acciona: UTE Túnel de Belate y UTE Pabellón de Navarra Arena", concluye la UCO.

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