El diputado del PP Carlos García Adanero ha asegurado que la agresión sufrida por un grupo de personas que seguía la final del Mundial en un bar de Berriozar responde al "odio total" que, a su juicio, algunos sectores sienten hacia todo lo relacionado con España. En una entrevista en esRadio, el parlamentario ha afirmado que el ataque fue "perfectamente preparado y organizado" y ha advertido de que sus autores buscan infundir miedo para que los ciudadanos renuncien a exhibir símbolos nacionales.

Las declaraciones llegan después de la agresión registrada en Berriozar, donde varios individuos armados con barras metálicas y porras extensibles irrumpieron en un establecimiento en el que un grupo de personas, entre ellas militares, seguía la final del Mundial entre España y Argentina.

"Un odio total"

García Adanero ha sostenido que el éxito de la selección española ha provocado una reacción de quienes "no pueden ver tanta bandera de España por la calle, ni camisetas, y pensar que la gente está feliz de vivir en España". Según ha explicado, en Pamplona se celebró una concentración "en contra de la exaltación de la españolidad" y, posteriormente, "algunos fueron más allá y, perfectamente preparados, hicieron la salvajada esta que todos hemos visto".

El diputado ha calificado las imágenes de la agresión como "una auténtica bestialidad, una aberración" y ha vinculado este tipo de episodios al clima político. "Cuando dices que hay que luchar contra los fascistas, la ultraderecha, que es lo que ha dicho el presidente Sánchez, pues hay gente que se lo toma al pie de la letra. Te llama fascista primero y luego te entra con barras", ha afirmado.

"Sabían a lo que iban"

Preguntado por el hecho de que el ataque se dirigiera contra un grupo de militares que se encontraba viendo el partido en las inmediaciones del cuartel de Berriozar, García Adanero ha asegurado que no fue un incidente casual.

"Es evidente que ellos sabían que había un grupo que se iba a juntar y que estaban unos militares disfrutando del partido, y fueron a lo que fueron", ha señalado. A su juicio, resulta inadmisible que "los que provocan son los militares por estar viendo un partido de fútbol".

El diputado también ha relacionado lo ocurrido con los incidentes registrados en Bilbao durante la retransmisión de la final y ha elogiado la actuación de la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez. "Es una persona que defiende la libertad, que hay que defender", ha dicho, antes de lamentar que "tengas que oír que provocas por poner una pantalla para ver a España".

"Se sienten respaldados"

Durante la entrevista, García Adanero ha afirmado que los radicales "se sienten respaldados" porque, según ha dicho, "son los que han hecho presidente a Sánchez". "Pones una pantalla para ver a España o vas con una camiseta de España y resulta que estás provocando", ha criticado.

No obstante, ha asegurado que la situación está cambiando y ha destacado que cada vez más personas, especialmente jóvenes, muestran sin complejos su apoyo a la selección y a España.

"El sentimiento de nación de España ha aumentado de una forma bestial. Sobre todo en la gente joven, que no tiene para nada complejos y está dispuesta a que nadie le diga cómo puede vestir o si puede llevar la bandera de España", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que el objetivo de los agresores es sembrar el miedo. "Al final, lo que persiguen es que te quedes en tu casa y que ellos puedan hacer lo que les da la gana", ha concluido, aunque ha celebrado que "la gente no está dispuesta a eso y planta cara a lo que está pasando".