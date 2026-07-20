El incendio de La Mierla, camino de ser "el mayor que ha visto Castilla-La Mancha" con 30 pueblos cercados

Continúa sin control el incendio que se declaró la semana pasada en La Mierla, en Guadalajara. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vaticinado que el incendio se irá "por encima de las 26.000 hectáreas" tras participar en una reunión del Cecopi, lo que lo convertirá, en términos de superficie, en "el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha" y "sin que podamos ponerle un coto final".

García-Page ha apuntado que, "siendo muy grave todo el problema de la masa forestal y el campo que se está perjudicando" por las llamas, lo "verdaderamente importante" para el Gobierno autonómico ha sido "proteger las vidas humanas" con un despliegue operativo "histórico". "Vamos a poder con el incendio, que lo tenga la gente muy claro, pero la prioridad, una vez que se ponen a salvo las vidas humanas, está, por supuesto, en proteger los núcleos urbanos".

Según la Junta, hay casi 30 núcleos de población "rodeados por el incendio" con la "complejidad" que supone "defender que no entre el fuego a las casas". Algo que, hasta el momento, se ha conseguido con la excepción de un hotel rural y una nave aislada que sí han quedado afectadas. "Pero lo verdaderamente importante es que los núcleos urbanos y las viviendas queden protegidas", ha insistido.

También se han pasado "momentos muy duros" y ha habido situaciones "de alto riesgo" para la seguridad de los equipos participantes en la extinción, porque "ha habido hasta fenómenos de bolas de fuego como las que tuvimos, hace ya muchísimos años, en Guadalajara".

El presidente autonómico ha cifrado el coste del incendio, hasta ahora, en casi 50 millones de euros, dejando un balance de 20.000 euros desembolsados por hectárea.

Un perímetro de 120 kilómetros

El perímetro del incendio abarca "aproximadamente 120 kilómetros" y esta noche el fuego ha avanzado unos 10, según ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. Asimismo, ha detallado que la cabeza del incendio se ha separado en dos flancos que están siendo atacados fundamentalmente a través de medios aéreos porque "no se puede atacar de forma directa".

Mercedes Gómez ha querido agradecer a los agricultores de los municipios de la provincia de Guadalajara que están realizando franjas de protección en dichas poblaciones en la zona de Atienza, con cortafuegos perimetrales para prevenir en caso de que las llamas llegasen hasta ellas.

Mientras, en el flanco derecho se ha abierto una brecha durante la noche que ha desembocado en la evacuación de Hiendelaencina, Congostrina y San Andrés del Congosto.

Las condiciones climatológicas van a "complicar la gestión" del incendio a partir del mediodía, pero todos los equipos terrestres se están redimensionando para reforzar su papel de manera que se pueda realizar un ataque directo a las llamas en las zonas en las que sea posible.

"Estamos esperanzados en que las maniobras que estamos realizando vayan teniendo éxito y, sobre todo, es muy importante que los trabajos que hacemos nocturnos y hasta, aproximadamente, las cinco de la tarde puedan ser de ataque directo al incendio y, finalmente, podamos controlarlo", ha expuesto.