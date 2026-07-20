El juez Pedraz pide a Juanma Serrano, hombre fuerte de Sánchez, que entregue su teléfono

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, que entregue su teléfono móvil para realizar un clonado del terminal.

El que fuera presidente de Correos durante la etapa en la que también trabajó en el organismo público la fontanera socialista Leire Díez fue imputado por el magistrado que instruye la causa de las cloacas del PSOE. Aunque el juez todavía no ha fijado los delitos por los que se encuentra imputado —por encontrarse la investigación sobre el exjefe de Gabinete de Sánchez en una primera fase—, fuentes jurídicas ya señalaron a Libertad Digital que este se encontraría imputado por haber cometido un presunto delito de organización criminal.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado pide al exjefe de Gabinete del presidente del Gobierno que entregue el próximo 5 de agosto su teléfono móvil para que se realice un clonado del mismo. Todo ello, con el objetivo de indagar en el papel que habría tenido Juan Manuel Serrano en las cloacas del PSOE, en las que también habría intervenido el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

"Dada cuenta, por recibido el anterior Oficio de la UCO nº 5016/2026 , NºR 44794/2026 (acont 5689-5690) , únase y visto lo informado por la Unidad actuante, deposítese en Sede Judicial el teléfono móvil de D. Juan Manuel Serrano, así como el clonado realizado/precintado, convocándose al interesado para que comparezca en esta sede judicial el próximo día 05 de agosto de 2026 a las 10.00 horas a fin de verifica dicho clonado y su número de identificación y a la vista de sus alegaciones, tener por realizado el clonado para su incorporación a la causa o acordar la realización de un nuevo clonado en Sede Judicial a presencia del interesado a efecto de su incorporación las actuaciones", explica la providencia.

La Fiscalía Anticorrupción informó a favor de que se examinase el teléfono móvil de Juanma Serrano, lo que conlleva su condición de investigado. El Ministerio Público tomaba esta decisión después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) presentara un nuevo informe ante el juez Pedraz. La condición de imputado del exjefe de gabinete de Sánchez según Anticorrupción se sustentaría en la comisión de un presunto delito de organización criminal.