El odio a España deja agresiones, quemas de banderas y boicots en el País Vasco y Navarra

Un total de veinte personas fueron identificadas y una investigada después de amenazar con un arma blanca y lanzar objetos en Bilbao, concretamente en el parque de Doña Casilda, cuando intentaron sabotear la emisión del partido entre España y Argentina en la pantalla gigante dispuesta por el PP para presenciar la final. Los identificados tienen edades comprendidas entre los 15 y los 46 años.

Los altercados, en los que se lanzaron objetos y se tiraron vallas, se produjeron unos 40 minutos antes de que diera comienzo el partido, cuando ya se habían congregado en la pérgola del parque de Doña Casilda numerosos aficionados de España.

Los responsables fueron algunos participantes de la marcha convocada por Zazpi Baietz en apoyo a la selección vasca. En un momento dado, lograron parar la emisión de la pantalla tras arrancar unos cables, aunque posteriormente se pudo retomar la visión. En el lugar se encontraba la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, que reprochó su actitud a estas personas.

Tras el encuentro, también se produjeron incidentes en la plaza Campuzano de Bilbao donde un grupo de personas lanzaron objetos contra la Ertzaintza.

Han entrado, han tirado botellas, han boicoteado las pantallas, que se han podido recuperarse hace 10 minutos. Familias, niños, turistas… Qué asco das @juanmariaburto Ni un puto policía municipal. Sigue siendo un acto heroico ver un partido de la selección en Bilbao. Asco https://t.co/JD1rMEvaKJ pic.twitter.com/POdliXpa3B — Í (@InigovanEyck) July 19, 2026

En Navarra, en la localidad de Berriozar, un grupo de unos veinte radicales irrumpieron en la terraza de un bar restaurante de Berriozar y agredieron a las personas que se encontraban en ella viendo la final.

Esta agresión a un grupo de jóvenes que veía la final del Mundial en #Berriozar es intolerable. Desde el @PPNavarra condenamos rotundamente estos hechos y exigimos la identificación y detención de los responsables. A esta gentuza la queremos fuera de nuestras calles. pic.twitter.com/sa4Q8I79iH — Daniel Cuesta (@dcuestanav) July 19, 2026

Más altercados

En Álava, la Ertzaintza informó de tres identificados con edades comprendidas entre los 22 y los 29 años. Por un lado, un hombre fue detenido después de agredir a un ertzaina cuando este se encontraba socorriendo a un aficionado en el transcurso de unos incidentes relacionados con la final de la Copa del Mundo.

Por otro lado, un grupo de unas treinta personas atacó con gas pimienta a dos jóvenes de la selección española. Los sucesos ocurrieron en la Catedral Vieja cuando se dirigían a ver el partido en la plaza de España y la Ertzaintza desplegó varias patrullas para localizar a los autores de la agresión.

En Vitoria, la Policía Local identificó al responsable de una agresión a una persona que llevaba una camiseta de la selección española.

En Guipúzcoa, encapuchados quemaron una bandera española y desplegaron pancartas en apoyo a la selección vasca y contra España en Eibar, en la plaza donde se había dispuesto una pantalla gigante para seguir la final del Mundial.

En Eibar, lugar de donde es natural el internacional Mikel Oyarzabal y otro de los lugares en los que se colocó una pantalla gigante para poder ver el partido, aparecieron pintadas en las que se podía leer "Puta España" o "Espainolismoa borrokatu" —combatir el españolismo—.

Además, en ese mismo punto también han puesto una pancarta con los mensajes "Inposiorik ez" —imposiciones, no— y "gazte langileok espainolismoari aurre egin" —Jóvenes trabajadores, enfrentad al españolismo—, junto a un dibujo del escudo de España tachado. Asimismo se celebró una movilización del movimiento Zazpi Baietz para reivindicar la oficialidad de la selección vasca.

En esta ciudad, un grupo de unos doce encapuchados, con el partido ya en juego y desde un mirador, encendieron unas bengalas y quemaron una bandera española. Igualmente, colocaron una pancarta en la que aparecían tachadas las banderas española y francesa, junto al escudo "Zazpiak bat" y el mensaje Gurea Euskal Selekzioa —la nuestra, selección vasca—. Esas mismas personas desplegaron otra pancarta de grandes dimensiones sobre una pared con la palabra "boicot" y el escudo de España tachado.