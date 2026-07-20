El presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz: "La red ferroviaria sigue sin ser segura"

El pasado sábado se cumplieron seis meses del trágico choque de trenes en Adamuz, un siniestro que costó la vida a 46 personas y dejó más de un centenar de heridos.

El presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, Mario Samper, ha estado en Es la Mañana y ha relatado la difícil situación que atraviesan los afectados, cuyas heridas físicas y psicológicas continúan abiertas debido a las trabas administrativas y a la falta de apoyo institucional.

Samper ha denunciado que, si bien algunas aseguradoras están cumpliendo con los plazos legales, otras compañías han limitado su asistencia económica a los primeros seis meses. Esta situación deja desamparadas a personas con secuelas graves, que requieren una rehabilitación a largo plazo y sesiones de fisioterapia que no pueden costear.

Ante esta desprotección, la asociación ha presentado un requerimiento ante el Ministerio de Transportes exigiendo la paralización inmediata del tráfico ferroviario. Esta reclamación se fundamenta en un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que admite que los sistemas actuales son capaces de detectar roturas en las vías, pero carecen de la tecnología necesaria para comunicar la anomalía a tiempo y detener los convoyes.

El presidente de la asociación ha alertado de que la red ferroviaria española cuenta actualmente con unas 1.000 incidencias activas y más de un centenar de limitaciones de velocidad. Para ilustrar el peligro, Samper ha recordado que, en el accidente de Adamuz, un total de veinticinco trenes circularon sobre la vía rota antes de que se produjera el descarrilamiento definitivo, lo que demuestra que la infraestructura actual sigue siendo un peligro para los usuarios.

Otro de los puntos críticos señalados es la falta de medios para investigar el suceso. La CIAF cuenta únicamente con dos investigadores para un caso de esta gravedad y, lejos de dotarles de más recursos, el Gobierno ha retirado a uno de los técnicos de la investigación. Las víctimas acusan al Ministerio de boicotear la investigación al no facilitar los recursos humanos y económicos solicitados de forma reiterada por los propios peritos.

En el plano judicial, la asociación muestra su disconformidad con que la causa se esté instruyendo en un juzgado de pueblo con medios muy limitados. Temen que este procedimiento se dilate en el tiempo, pudiendo alargarse entre quince y veinte años, repitiendo los errores de otros accidentes ferroviarios históricos en España donde la justicia para las víctimas ha llegado con un retraso inaceptable.

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