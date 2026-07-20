Julio Martínez 'Julito' tira de la manta: Zapatero pactó una comisión del 1% por el rescate del Gobierno a Plus Ultra

El empresario Julio Martínez 'Julito' asegura que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pactó una comisión del 1% por el rescate de 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra. La comisión ascendió a 530.000 euros.

Julio Martínez está citado para declarar como investigado por el caso Plus Ultra este martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

En un escrito de 6 páginas remitido al juez Calama antes de su declaración, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Julio Martínez que lidera la abogada María Dolores Márquez de Prado expone que "Julio Martínez Martínez, comparecerá en el juzgado el próximo 21 de los corrientes. Lo hará en calidad de investigado con el propósito de responder a cuantas preguntas le sean formuladas por el señor Magistrado Juez Instructor, así como por el Ministerio Fiscal y su defensa. Pues bien, mediante el presente escrito, cúmplenos manifestar que el señor Martínez Martínez, con el fin de colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan, desea anticipar, sin perjuicio de lo que pueda decir en la declaración, una breve exposición de sus vínculos y relaciones con el expresidente y también investigado don José Luis Rodríguez Zapatero, la compañía Plus Ultra y el resto de mercantiles que contrataron con Análisis Relevante".

"ANÁLISIS RELEVANTE se constituyó con la finalidad de "prestación de apoyo, asesoría y otros servicios en el ámbito de la organización y gestión" en la que el principal consultor, el señor Rodríguez Zapatero, emitiera informes sobre estrategia, relaciones internacionales, etcétera, e impartiera conferencias según fueran requiriendo los clientes. Tras diversas reuniones se acordó que los socios de la mercantil serían el señor Martínez Martínez con una participación del 75%, y don Sergio Sánchez del restante 25%", añade.

"El planteamiento inicial fue que don Sergio, por su condición de periodista, finalizaría los informes que elaborara el consultor, informes que después maquetaría la mercantil Whathefav, con quien se estableció una iguala por importe de 3.000 euros mensuales, que se pagó hasta el año 2025. El señor Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes. Precisamente por su condición de expresidente del gobierno y sus relaciones personales y profesionales, el señor Rodríguez Zapatero captó a las cuatro empresas que contrataron con AR hasta el año 2025. Los contratos suscritos con estos clientes fueron, generalmente, unos modelos que tenían prediseñados en la empresa", apunta.

"El 30/07/2020 se firmó un contrato entre PLUS ULTRA y AR en el que se acordaron unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el correspondiente IVA. Con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero. Adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación, el

19/01/2021 se firmó un contrato entre PLUS ULTRA y la mercantil IDELLA CONSULENZA STRATEGICA, S.L., mediante el que la primera se comprometía a abonar el 1 % de la financiación obtenida a IDELLA, en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda solicitada al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionada por la SEPI", destaca.

José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero adelantó el rescate antes de que lo aprobara el Gobierno.

El escrito señala que "la labor de don Julio Martínez Martínez durante los meses que siguieron a la firma del contrato, consistió fundamentalmente en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada. De todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero quien, finalmente, el 26 de febrero de 2021 comunicó a nuestro representado que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por PLUS ULTRA".

"Inmediatamente, don Julio lo puso en conocimiento de los principales accionistas de la compañía aérea, don Camilo Ibrahim y don Rodolfo Reyes. Y, en efecto, la concesión del crédito se aprobó en Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021, previa aprobación del FASEE el 2 de marzo de 2021", subraya.

"En cuanto al cobro de los honorarios pactados en el contrato entre ID ELLA y PLUS ULTRA de 19/01/2021, por la presión mediática que en aquel momento existía sobre la financiación pública concedida a la aerolínea, se decidió diferir el pago a lo largo del tiempo, hasta el año 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas relacionadas con el señor Martínez Martínez. En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1 % de la

cantidad obtenida conforme a lo acordado", relata el escrito.

"Tras el éxito de la primera operación, se mantuvo la relación profesional entre AR y PLUS ULTRA. Los trabajos realizados con posterioridad a marzo de 2021 para el cliente estaban fundamentalmente relacionados con cuestiones a resolver en Venezuela por dificultades técnicas y logísticas de la empresa, y en su gran mayoría se facturaron a través de empresas vinculadas con PLUS ULTRA y con el señor Martínez Martínez", concluye.

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