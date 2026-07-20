'Julito' acredita la relación de Zapatero con el banquero chavista implicado en la financiación ilegal del PSOE

El empresario Julio Martínez 'Julito' ha acreditado la estrecha relación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el banquero ligado al chavismo y al narcotráfico supuestamente fallecido, Francisco Flores.

El propio Francisco Flores está vinculado a la sociedad ‘Apamate Corporate And Trust’, que canalizó la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez a través de Zapatero y el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos con los cupos de petróleo de 250 millones de dólares de la empresa estatal venezolana PDVSA, tal y como publicó en exclusiva LD.

En un escrito de 6 páginas remitido al juez Calama antes de su declaración, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Julio Martínez que lidera la abogada María Dolores Márquez de Prado expone que "de manera paralela a la relación con PLUS ULTRA, el señor Rodríguez Zapatero captó para AR a SOFTGESTOR S.L., empresa vinculada con el fallecido empresario venezolano don Francisco Flores".

"Entre ambas mercantiles se firmó un contrato tipo, con idéntico objeto social al que aparece en el contrato de PLUS ULTRA, porque, como explicará don Julio Martínez, don Francisco Flores tenía gran interés en contar con el asesoramiento directo del expresidente Rodríguez Zapatero, a quien había conocido en Venezuela y con el que le unía una buena relación", añade.

Sobre la empresa Inteligencia Prospectiva, el escrito señala que "a mediados del año 2020, la mercantil ALASKA ILIMITADA, después denominada INTELIGENCIA PROSPECTIVA, firmó un contrato con AR idéntico a los anteriores. Esta empresa pertenece a los hermanos Amaro Chacón, ciudadanos de origen venezolano con residencia en aquel momento en España. De la misma forma que el resto de clientes, la relación con la familia Amaro vino por el señor Rodríguez Zapatero".

"Los hermanos Amaro deciden contratar los servicios de consultoría del señor Rodríguez Zapatero, y el señor Martínez Martínez se desplazó en numerosas ocasiones a Venezuela para llevar a cabo gestiones relacionadas con sus asuntos en aquel país. A partir del 2023 no renovaron el contrato con AR y mantuvieron una relación directa con el señor Rodríguez Zapatero", apunta.

"Finalmente, la cuarta mercantil que contrató los servicios de AR, en el último trimestre del año 2021, fue el GRUPO ALDESA, S.A., que continuó con AR hasta el primer trimestre de 2023. El 01/10/2021 se suscribió entre AR y el GRUPO ALDESA, S.A., un contrato de asesoramiento idéntico a los anteriores acordando una remuneración por estos servicios de 5.000 euros mensuales más IVA. El objeto real del encargo fue el asesoramiento personal del señor Rodríguez Zapatero a la mercantil para todas aquellas cuestiones que pudieran surgir", subraya.

Por último, el escrito de Julio Martínez se refiere al dinero en efectivo que le incautaron en su domicilio: "En cuanto al dinero en efectivo -unos 286.000 euros- encontrado en el domicilio de la calle Diego de León, Madrid, se trata de dinero obtenido por la venta de activos inmobiliarios no relacionados con los hechos objeto de este procedimiento".

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