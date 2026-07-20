La Audiencia Provincial de Madrid se prepara para juzgar a Begoña Gómez con jurado popular en la primavera de 2027

La Audiencia Provincial de Madrid se prepara para juzgar a la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez con jurado popular en la primavera del próximo año 2027. Una fecha que podría coincidir con la convocatoria de las próximas elecciones generales.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial confirmaba el pasado jueves el procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez para ser juzgada por un jurado popular por delitos de tráfico de influencias y malversación. Los magistrados también acordaban juzgar con jurado a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por malversación. Además, los magistrados acordaban retirar las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y su asesora en Moncloa, consistentes en la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y obligación de comparecencias periódicas, sin perjuicio de que deban permanecer en todo momento a disposición del juez o tribunal que presida el procedimiento.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid confirmando el procesamiento de Begoña Gómez para ser juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias y malversación, obliga al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, a dictar un nuevo auto de apertura de juicio oral. Las partes deberán instar al magistrado a dictar el nuevo auto y presentar sus escritos provisionales sobre los hechos, la calificación jurídica, la responsabilidad penal y las peticiones de pena".

"Peinado se jubila el próximo 27 de septiembre y podría habilitar el mes de agosto para trabajar y dejar presentado el auto de apertura de juicio oral antes de su retirada. Una vez dicho auto de apertura de juicio oral se presente, el procedimiento recaerá en una sección de la Audiencia Provincial de Madrid que se encargará de preparar el juicio con jurado popular en un periodo que suele oscilar entre 5 y 8 meses", añade.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "las previsiones más optimistas consideran que Begoña Gómez podría ser juzgada en la primavera del 2027 si se cumplen los plazos estipulados. Si el proceso se retrasa, la esposa de Pedro Sánchez podría esquivar el juicio hasta la vuelta del verano del próximo año".

"La elección del Tribunal del Jurado va a ser una 'batalla campal'. Dicho jurado estará integrado por 9 miembros y dos suplentes. Además de por las razones objetivas tasadas por la Ley del Jurado, cada una de las partes, es decir, defensas y acusaciones pueden recusar a 4 miembros sin precisar la causa concreta. La elección del jurado por tanto se puede dilatar mucho, ya que muchos madrileños además ya están contaminados al tener ideas preconcebidas sobre Begoña Gómez", concluyen.

"Privilegiada posición de esposa del presidente"

La Audiencia Provincial de Madrid destacaba en su resolución sobre el delito de tráfico de influencias que "parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto, y que además recayera en ella la condición de directora, pese a no ser posible, irregularidad que hubo de ser solventada pasados varios meses, lo que comportó el ejercicio de sus facultades sin apenas cortapisa ni control real eficiente". De esta manera, la Audiencia Provincial precisaba que la existencia de un vínculo matrimonial "con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación", en algunos contextos y circunstancias, como los que se investigan en este caso "puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias".

Respecto al delito de malversación, los magistrados señalan que "frente al argumento de que Begoña Gómez no podría cometer un delito de malversación por cuanto carece de la condición de funcionaria pública a efectos penales, ya indicamos en anteriores resoluciones que ello no era así, porque cuando asume la codirección de la Cátedra asume funciones de protección del patrimonio público, que se recibe de las empresas privadas para fines de desarrollo educacional o universitario".

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