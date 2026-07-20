El Pollo Carvajal fue el jefe de los espías de Hugo Chávez. Lo fue en las fechas en las que el PSOE y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cerraban ya acuerdos con Venezuela, algunos de ellos ya en materia energética o petrolífera. Más tarde, y tras la llegada al poder de Nicolás Maduro, el Pollo acabó dejando su cargo y fue perseguido por la DEA —oficina antidroga— de EEUU. Y la cloaca siguió sus pasos. Porque hablaba lo "descubre la DEA" y porque podía "revelar info de PSOE y Podemos", tal y como anotó Leire Díez en sus libretas. "Le acusan de hablar con la DEA", anotó la fontanera. "Pollo Carvajal revelar info de PSOE y Podemos", escribió acto seguido.

El caso de Hugo el Pollo Carvajal —exjefe de los servicios de contrainteligencia militar de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— en España se convirtió en todo un escándalo judicial y policial que duró más de cuatro años. Tras distanciarse de Nicolás Maduro, Carvajal huyó de Venezuela y entró a España utilizando un pasaporte falso, según la versión oficial. En abril de 2019, la Policía Nacional española lo detuvo en Madrid a petición de EEUU, país que lo reclamaba por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las FARC. Se le relacionaba con el llamado Cártel de los Soles.

Inicialmente, en septiembre de 2019, la Audiencia Nacional denegó la extradición al considerar que la petición estadounidense tenía "motivaciones políticas". De ese modo, Carvajal fue puesto en libertad provisional. La Fiscalía española recurrió la decisión y, solo dos meses después, en noviembre de 2019, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio un giro completo, revocó la decisión anterior y aprobó su extradición. Eso sí, cuando la policía acudió a su domicilio en Madrid para detenerlo y proceder a su entrega, el Pollo había desaparecido.

Pasó casi dos años de supuesta clandestinidad. En mayo de 2021, el Gobierno de EEUU, de hecho, llegó a ofrecer una recompensa de diez millones de dólares por pistas o información que permitiera su captura. Y en septiembre de 2021, en una operación conjunta entre la Policía Nacional española y la DEA estadounidense, Carvajal fue localizado y capturado en un piso del barrio de Salamanca en Madrid. A partir de ese momento, Carvajal intentó por todos los medios dilatar el proceso de extradición. Y ese fue el momento en el que el PSOE y Podemos temieron que aportara información delicada sobre ellos: pidió declarar ante la justicia española y ofreció entregar documentación sobre la presunta financiación irregular por parte del régimen chavista a partidos políticos de izquierda en España y Latinoamérica.

Carvajal llegó a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para evitar la extradición. Pero en julio de 2023, el TEDH desestimó esa demanda afirmando que EEUU posee un sistema judicial garantista donde podría apelar o llegar a acuerdos y, sin más barreras legales, la Audiencia Nacional ordenó a Interpol su entrega inmediata. El 19 de julio de 2023, el Pollo Carvajal salió de la prisión de Estremera en Madrid, para ser extraditado formalmente a EEUU. Y todo ello fue seguido atentamente por la cloaca del PSOE.