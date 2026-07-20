La delegada del Gobierno: "Miles de vascos lo celebramos con absoluta normalidad"

Marisol Garmendia, delegada del Gobierno en el País Vasco, ha destacado la "normalidad" en las celebraciones de la consecución de la Copa del Mundo por parte de la Selección Española. Sin embargo, ha lamentado que una parte de la ciudadanía vasca no acepte estas celebraciones, "no acepta que un vasco pueda celebrar la victoria de la Roja".

La delegada, en declaraciones a los medios de comunicación, ha realizado una valoración positiva sobre las celebraciones: "miles y miles de vascas y de vascos celebramos ayer la victoria de la Selección Española de Fútbol con absoluta normalidad". "En los pueblos y ciudades donde se colocaron pantallas, en las casas, en los bares, en las sociedades... Vamos, no había nadie por la calle, todo el mundo estaba viendo el partido, y creo que eso es importante", ha añadido.

A pesar de esto, Marisol Garmendia ha afirmado que "todavía existe una parte del nacionalismo vasco radical intolerante que no acepta que un vasco pueda celebrar la victoria de la Roja, que siguen pensando que ser vasco es ser nacionalista y no es así". Ha añadido que "se puede ser de cualquier manera y se puede defender a una selección, a un equipo con absoluta normalidad y pluralidad".

A este respecto ha asegurado que "se puede ser vasco, se puede ser vasca y celebrar los goles de la Selección Española. Nos faltó que Oyarzabal, o Merino, o Nico Williams, que a punto estuvo, marcaran un gol que hubiera sido la apoteosis". Así mismo, Garmendia ha declarado: "afortunadamente, en el País Vasco todavía hay muchísima gente que celebra la pluralidad, que celebra la normalidad y la diferencia".

Los incidentes en el País Vasco y la reacción del PP

En Bilbao, veinte personas fueron identificadas y una investigada tras el lanzamiento de objetos y las amenazas con arma blanca mientras trataban de sabotear la emisión de la final del torneo en la pantalla que el Partido Popular había dispuesto. Los responsables de dichos actos fueron participantes de la marcha en apoyo a la selección vasca, respaldada por EH Bildu.

A este respecto, Alberto Núñez Feijoó, líder del PP, ha criticado en sus redes sociales la actitud de esas personas y ha alabado el papel de Esther Martínez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, que se enfrentó a las personas que trataban de sabotear la emisión.

Los de siempre nos quisieron amargar la fiesta, pero no lo lograron. Porque España es muy grande y @Esthermpp también. Muy orgullosos de ti y de todo el @PPVasco: al totalitarismo se le planta cara. ¡Viva España!https://t.co/tSuL9OVVjU — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 20, 2026

Así mismo, la portavoz ha expresado su satisfacción por el éxito de la pantalla instalada, "ha congregado a más de 10.000 personas" y que ha demostrado que "la normalidad está por encima del nacionalismo y que nadie puede impedir a los bilbaínos celebrar con orgullo los éxitos de España". Ha afirmado: "estamos felices de haber hecho posible que Bilbao haya tenido el espacio que el Ayuntamiento se ha negado a ofrecer", hecho que ha lamentado, afirmando que el de Bilbao ha sido "el único Ayuntamiento de España que no ha organizado una pantalla gigante para seguir la final".

Esther Martínez ha felicitado al combinado nacional por ganar el Mundial, "nos sentimos profundamente orgullosos de esta generación de futbolistas, de su esfuerzo, de su talento y también del magnífico trabajo del seleccionador". Además ha afirmado que "ha sido habitual ver camisetas de la Selección Española por las calles de Bilbao".

De este modo, asegura que la acogida de los bilbaínos a la selección "ha desmontado el relato del nacionalismo". "Los bilbaínos hemos vivido con absoluta naturalidad este Mundial y hoy lo hemos celebrado exactamente igual que millones de españoles, porque este triunfo también lo sentimos como nuestro", ha asegurado.