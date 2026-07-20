Peinado afea a la Audiencia enterarse "por la prensa" de la resolución y ordena un reajuste en el caso Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha ordenado un reajuste en los escritos de las acusaciones populares después de la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que exoneraba a Begoña Gómez de la comisión de dos de los cuatro delitos.

La Audiencia envió definitivamente a la esposa de Pedro Sánchez a juicio con jurado popular, pero la exoneró de ser juzgada por los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios. Los magistrados también acordaron juzgar con jurado a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por malversación y rechazan lo propio respecto al empresario Juan Carlos Barrabés, que seguirá siendo investigado en el juzgado de instrucción que, por el momento —el magistrado se jubilará en septiembre— dirige Peinado.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Peinado explica que, "al haberse revocado parcialmente el auto de continuación del procedimiento del Tribunal del Jurado y habiéndose fijado los delitos y la participación en los mismos de las investigadas dña. María Begoña Gómez Fernández y dña. María Cristina Álvarez Rodríguez, dese nuevo traslado conforme lo dispuesto en el art. 27.4 de la LOTJ a la acusación popular unificada, al Ministerio Fiscal y a la UCM para que presenten escrito de conclusiones provisionales en el plazo de cinco días".

Es decir, el magistrado pide a las acusaciones populares y a la particular de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) —el Ministerio Público no acusa en el caso de la esposa de Sánchez— que reformulen su escrito de acusación con la nueva situación procesal de Begoña Gómez. De hecho, el juez instructor afea a la Audiencia Provincial haber conocido, según el magistrado, la resolución "por la prensa": "Dada cuenta; habiéndose remitido a esta plaza copia del auto 655/2026 de fecha 13 de julio de 2026 de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid resolviendo el recurso de apelación 799/2026 al haberlo solicitado esta plaza tras tener conocimiento del resultado del recurso por la prensa y remitido por correo en el día 17/07/2026, únase y notifíquese junto con la presente a las partes".

De este modo, también refleja la apertura de una nueva pieza para seguir investigando al socio de Begoña Gómez en su cátedra, Juan Carlos Barrabés, empresario que presuntamente ayudó a la esposa de Pedro Sánchez a cambio de recibir adjudicaciones públicas de los fondos Next Generation. La Audiencia rechazó que Barrabés fuese juzgado mediante un jurado popular.

"Dedúzcase testimonio de las actuaciones y remítase el mismo al Servicio Común General, Registro y Reparto para su registro y reparto ante este Juzgado, a fin de continuar la investigación en el seno de un nuevo procedimiento de diligencias previas del procedimiento abreviado, y en cuanto a lo determinado en la resolución antes citada", sentencia el magistrado.