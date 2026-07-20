Plus Ultra reconoce que contrató a Julito Martínez por su relación con Zapatero

El dirigente de Plus Ultra Roberto Roselli ha presentado un escrito en el que reconoce que la aerolínea contrató a Julio Martínez —alias Julito— por su amistad y capacidad de influencia con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
La UCO sostiene que Zapatero utilizó a Julio Martínez como testaferro para ofrecer supuestas gestiones encaminadas a facilitar la concesión de ayudas públicas y la obtención de financiación. El exlíder socialista se encuentra imputado por haber influenciado en el rescate de la aerolínea para cobrar un 1% del valor de la ayuda.
En el escrito de 57 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, se explica que la compañía era consciente de la relación entre Zapatero y su presunto testaferro y lo sitúa como el motivo de la contratación de este último. "Por parte del Sr. Martínez Sola o del Sr. Roselli nunca se llegó a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI, pero lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'", explica.
Aun así, a pesar de reconocer que pagaron el 1% del valor del rescate por conseguir la adjudicación del mismo, el escrito defiende la honradez de la compañía: "Tanto del Sr. Martínez Sola como del Sr. Roselli de que presentaron un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda".
"El citado 1% por el rescate se desglosó en los siguientes pagos efectuados a las distintas empresas controladas por el Sr. Julio Martínez, abonándose 249.000 euros a ANÁLISIS RELEVANTE SL, 98.617,53 euros a VOLI ANALÍTICA SL, 110.799,47 a IOT DOMOTIC EUROPE SL, y, por último, aunque el Sr. Martínez Martínez tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos, aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie valorado en 69.000 euros y consistente en los billetes de clase business que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante los años 2021 y siguientes. Aunque formalmente quedara por efectuar una suerte de cierre formal de finiquito de las cifras, materialmente la cantidad pagada cumplió el citado 1%", asevera el escrito.
Julio Martínez está citado para declarar como investigado por el caso Plus Ultra este martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
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