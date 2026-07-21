Conde Pumpido dice que el TJUE "facilita la reconciliación" con la amnistía y fecha en septiembre el próximo paso

El presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, ha informado este martes al Pleno del órgano judicial que discutirán el 22 de septiembre el primer recurso de amparo de los líderes separatistas del proceso después del aval del TJUE, sobre el que ha asegurado que "facilita la reconciliación".

Esta deliberación se dará después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se haya pronunciado a favor de la norma aseverando que no incumple las leyes europeas. El Constitucional debe resolver los recursos de los líderes independentistas que malversaron fondos públicos para realizar un referéndum inconstitucional en Cataluña. Su vuelta a España se encuentra paralizada porque, según el Tribunal Supremo, la malversación no es amnistiable al entender que existe un enriquecimiento por parte de Carles Puigdemont y los demás líderes al costear con fondos públicos y no de su bolsillo su batalla política.

En su audiencia con el Rey Felipe VI, a quien ha entregado la memoria del Tribunal Constitucional correspondiente al año 2025, ha subrayado que el pronunciamiento del TJUE cita al Tribunal Constitucional para recordar que la amnistía "pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación", según ha informado el TC en un comunicado. Así, ha celebrado el aval del TJUE antes de señalar el próximo paso para que los líderes separatistas se beneficien o no de la amnistía: que el pleno discuta sus recursos de amparo.

Según ha comunicado el Constitucional, el presidente del órgano judicial ha acordado poner fecha a la decisión del primer recurso de amparo, el referente al número dos de Puigdemont, Jordi Turull; después de conocer la resolución europea. "Una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto las cuestiones prejudiciales sobre la Ley de Amnistía y de acuerdo con el ponente José María Macías, el recurso de amparo interpuesto por Jordi Turull se deliberará en el Pleno del día 22 de septiembre", han explicado desde el Alto Tribunal, que ha advertido que será en los plenos sucesivos donde se señalen los distintos recursos de amparo, incluido el del expresidente catalán afincado en Waterloo.

Jordi Turull junto a Carles Puigdemont

La decisión de este recurso es esencial, ya que, al tratarse de recursos de la misma naturaleza, es previsible que el Constitucional falle en el mismo sentido en todos ellos. Por ello, cabe pensar que si falla a favor de que se amnistíen por completo los delitos cometidos por Turull, también lo hará con Puigdemont.