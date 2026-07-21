El alcalde de Berriozar señala a los militares agredidos: "Organización fascista"

La victoria de España ante Argentina durante la final de la Copa del Mundo se vio empañada por las agresiones que se produjeron en distintos puntos del País Vasco y Navarra a aficionados españoles. En la comunidad foral un grupo de encapuchados atacó de forma salvaje la terraza de un bar de la localidad de Berriozar, portando barras y porras extensibles.

El parte médico se saldó con tres militares heridos, uno de ellos con una herida abierta y varias costillas rotas. Además de ello, media docena de personas resultaron heridas de diversa consideración. Ante estos hechos, Iker Mariezkurrena, el alcalde de Berriozar, lamentó a través de una nota de prensa los incidentes ocurridos y aseguró que esos hechos "no deberían producirse nunca en nuestro pueblo".

Además, el regidor perteneciente a EH Bildu hizo un llamamiento a la convivencia democrática y al respeto, considerando que son "dos elementos propios de la ciudadanía de Berriozar". Por último, mostró su preocupación por la aparición de elementos y simbología neonazi en el municipio y afirmó que: "No tienen cabida en Berriozar".

La otra justificación de Mariezkurrena

Esa simbología nazi a la que hace alusión es a la que recurrió para dar explicaciones sobre lo ocurrido y cuya respuesta fue considerada gravísima por parte del Partido Popular de la localidad. Según señalaron los populares en un comunicadoo, el regidor manifestó que las personas que estaban viendo el partido pertenecían a una "organización fascista" y llegó a apuntar que el origen de la agresión parecía guardar relación con esa circunstancia y no con la retransmisión del encuentro deportivo.

El portavoz del PP, Daniel Cuesta, aseguró que lo que se esperaba escuchar del alcalde "era una condena clara e inequívoca de una agresión organizada protagonizada por una veintena de encapuchados, el anuncio de que se va a colaborar para identificar a todos los responsables y un mensaje de apoyo a las personas heridas.

"Sin embargo, ha preferido trasladar información sobre la supuesta ideología de quienes recibieron los golpes. Esa forma de actuar es inaceptable en un representante público", ha continuado Cuesta. En las líneas finales es claro: "En Berriozar no puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda según cuál sea su ideología o quién gobierne el Ayuntamiento".

EHBildu pretende justificar la agresión violenta en #Berriozar señalando a las víctimas. Nuestro Portavoz @dcuestanav exige al alcalde una condena rotunda de los hechos y advierte de que "ninguna ideología puede servir como coartada para relativizar una agresión organizada". pic.twitter.com/TTnO6dcCsI — PPN Berriozar (@ppnberriozar) July 20, 2026

El intercambio de WhatsApp

Este malestar fue mostrado previamente por Daniel Cuesta en el grupo de WhatsApp de portavoces del consistorio en el que se produjo la conversación sobre los incidentes. De acuerdo a lo que publica The Objective, Iker Mariezkurrena escribió: "En la terraza del Eatalian había miembros de Núcleo Nacional, organización fascista", algo que, con la investigación abierta, no se ha constatado.

El portavoz del PP le reprochó: "Me parece una tomadura de pelo que lo único que tenga que decir el alcalde es informarnos sobre lo que son o no son las personas que estaban viendo el partido y que han sido agredidas. ¿Y los encapuchados qué son? ¿De estos no hay información alguna? Son unas afirmaciones vergonzosas, Iker. Aquí estamos para juzgar hechos, y los hechos son muy claros. Unas personas viendo un partido de fútbol en una terraza y unos radicales encapuchados agrediéndoles".

Con detalles aún por esclarecer, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, no se ha pronunciado sobre lo sucedido. Por otro lado, asociaciones militares, el Partido Popular y Vox han condenado lo ocurrido.