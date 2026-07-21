El enorme incendio de La Mierla amenaza ahora Soria

El incendio forestal declarado el jueves en La Mierla (Guadalajara) permanece todavía activo y avanza hacia Castilla y León, concretamente en dirección a la provincia de Soria. Según se ha confirmado a las 09:15 horas del día de hoy, el incendio se encuentra a tan solo unos 5 o 7 kilómetros de Soria.

Las evacuaciones y los confinamientos en dicha provincia comenzaron en la tarde del lunes 20. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) decidió evacuar a los 31 habitantes del municipio de Barcones, debido al humo y la posibilidad del empeoramiento de la situación, que han pasado la noche en Almazán. Los residentes en la residencia de mayores 'Virgen del Prado', en Retortillo de Soria, fueron trasladados a la residencia 'Sagrada Familia' de Arcos de Jalón. Además, 45 personas han sido confinadas en la localidad de Arenillas.

El Cecopi se ha reunido a las 08:00 horas para evaluar la situación y la evolución del incendio. Esta reunión estuvo presidida por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio. Ante la proximidad del incendio en Soria, los medios del Infocal se encuentran ya en la provincia, que trabajan de manera coordinada con los efectivos desplegados en Castilla-La Mancha.

De este modo, durante la noche han trabajado en las labores de extinción aprovechando las condiciones favorables para ello, logrando reducir la intensidad del incendio. A pesar de ello, la situación "sigue siendo muy complicada", tal y como ha informado el jefe de jornada del Centro Provincial de Mando. Las condiciones favorables para la extinción de este incendio se espera que permanezcan hasta las 11:00.

Los otros incendios en España

En el resto del territorio nacional se encuentran activos varios incendios, uno de ellos en Brieva (Segovia) y en Ejulve (Teruel). En el municipio segoviano, el fuego se inició este lunes, y mantiene activo el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial. También el nivel 2 permanece activo en el incendio de Teruel.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León ha informado de la evacuación de 420 personas, de los municipios de Losana de Pirón, Tenzuela, Carrascal de la Cuesta, Santo Domingo de Pirón, Berrocal, Aldeasaz, La Cuesta y Caballar. Además, se ha confinado el municipio de Pelayos del Arroyo y varias carreteras permanecen cortadas.

El incendio en Ejulve afecta a unas 1.000 hectáreas, según las estimaciones realizadas por el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón. Los vecinos de la localidad de Molinos han sido evacuados mientras que los de Orés, Asín, Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba ya han podido regresar a sus casas.