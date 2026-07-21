Las últimas revelaciones sobre la presunta participación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra refuerzan, a juicio del Partido Popular, las sospechas que desde hace meses viene denunciando la formación. Así lo ha asegurado este martes el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, quien ha defendido en esRadio que las confesiones conocidas en el marco de la investigación judicial evidencian que el expresidente "engañó a todos los españoles" cuando compareció en la comisión de investigación del Senado.

Durante una entrevista en La Noche de Cuesta, Martínez-Maíllo ha sostenido que las declaraciones del presunto testaferro de Zapatero y del presidente de Plus Ultra desmontan la versión que el exjefe del Ejecutivo mantuvo ante los senadores. "Ha mentido constantemente", ha afirmado, antes de recordar que negó haber participado en la creación de Análisis Relevante, en las gestiones para el rescate de la aerolínea o incluso en sus contactos con los responsables de Plus Ultra.

"Es el inicio"

El senador popular considera que la confesión conocida este martes no supone un hecho aislado, sino el comienzo de un escenario judicial más comprometido para el expresidente socialista.

"Cuando se produce una confesión de esta naturaleza, se produce porque se ve claramente que hay muchas pruebas", ha señalado. En este sentido, ha recordado que Zapatero ya figuraba como investigado antes de estas declaraciones y que existían informes policiales y conversaciones incorporadas a la causa que apuntaban a su implicación en la operación.

Pese a ello, Martínez-Maíllo sostiene que todavía quedan incógnitas por despejar. Entre ellas, ha destacado la necesidad de conocer con qué miembros del Gobierno habló Zapatero para conseguir que el rescate saliera adelante, una cuestión que, según ha dicho, "todavía falta por saber", aunque ha apuntado que algunos procedimientos judiciales "ya apuntan en una dirección concreta".

Sánchez y Zapatero, "destinos unidos"

El dirigente del PP ha vinculado directamente la actuación del expresidente con la del actual Gobierno. A su juicio, el respaldo que el Ejecutivo mantiene hacia Zapatero demuestra que ambos comparten responsabilidades políticas.

"Sus destinos están completamente unidos", ha afirmado, tras asegurar que el apoyo del Gobierno constituye "el mayor acto de autoinculpación" que recuerda en política. Según ha defendido, el rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros pese a tratarse, en su opinión, de una operación "claramente irregular".

Martínez-Maíllo también ha insistido en que el expresidente percibió más de 500.000 euros de dinero público relacionados con esta operación y ha recordado que la investigación también afecta a miembros de su entorno familiar. En este contexto, ha considerado que la mejor salida para Zapatero sería colaborar con la Justicia y explicar quiénes participaron en la tramitación del rescate. "¿Por qué no Zapatero empieza a colaborar y decir la verdad?", se ha preguntado.

Montero y la investigación

Preguntado por la situación de la vicepresidenta primera y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, Martínez-Maíllo ha recordado que la SEPI dependía de su departamento y ha señalado que los tres presidentes del organismo nombrados durante su etapa están investigados en distintas causas.

Asimismo, ha defendido que Montero y el resto de ministros que participaron en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate deberían comparecer para explicar cómo se tomó aquella decisión. "Como mínimo, son testigos de lo que ha sucedido", ha afirmado, añadiendo que corresponderá a los jueces determinar si existen responsabilidades penales.

Dudas sobre Hacienda

En la parte final de la entrevista, el senador también ha cargado contra la Agencia Tributaria por no detectar durante varios ejercicios que el presunto testaferro de Zapatero no había presentado la declaración de la renta.

Martínez-Maíllo ha calificado el episodio de "uno de los temas más sospechosos" de la investigación y ha anunciado que el PP ha registrado una batería de preguntas en el Senado para esclarecer lo ocurrido. A su juicio, resulta "imposible" que una situación así no activara los controles automáticos de Hacienda, por lo que considera imprescindible averiguar "quién ha sido el que ha dado la orden de saltarse esos controles".