El Supremo rechaza el recurso de Puigdemont y ordena destruir las urnas del 1-O

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de súplica de los líderes separatistas en los que se pedía que se conservaran las urnas del referéndum ilegal del 1 de octubre por su "valor testimonial".

Los Mossos d'Esquadra pidieron al Alto Tribunal destruir las urnas requisadas durante el procés una vez dictada la sentencia, después de que se usaran como prueba material en el juicio. Una petición a la que el Supremo no se opuso, por lo que permitió al órgano policial catalán destruir las urnas. A este respecto, varios de los líderes separatistas juzgados por el procés pidieron en un recurso de súplica al Tribunal Supremo que se conservaran las urnas.

En su recurso, Carles Puigdemont se oponía a la destrucción y pedía que, dado el "valor testimonial, histórico y patrimonial" de los efectos intervenidos, le fueran entregados en su condición de expresidente de la Generalidad de Cataluña para recibirlos en calidad de depositario, a los exclusivos fines, según él, de su adecuada custodia, conservación y preservación, al considerarlos elementos indisociables de legado histórico, institucional y memorial de Cataluña.

Los otros recurrentes, Oriol Junqueras y Raül Romeva, también se opusieron a la destrucción alegando que, previamente, era preciso dar traslado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al estar pendiente de enjuiciamiento el sumario 2/2019, que se sigue por los mismos hechos. La Fiscalía se posicionó a favor de la estimación de los recursos y no negó el "valor testimonial" de las urnas a las que hacía referencia Puigdemont, si bien defendió que las urnas debían recalar en las manos de la Generalidad de Cataluña y no del expresidente catalán.

Sin embargo, en un auto emitido por la Sala de lo Penal del Supremo al que ha tenido acceso Libertad Digital, los magistrados dan la razón a la Abogacía del Estado y recalcan que Puigdemont no se encuentra legitimado para recibir las urnas porque "no ostenta título dominical, legitimación patrimonial ni competencia pública para la conservación de aquellos".

"En segundo lugar, como refleja la resolución recurrida, la destrucción

autorizada preserva suficientemente la posibilidad de que, en otras causas, fuera preciso el examen del material intervenido, puesto que deberán conservarse las muestras correspondientes a estos efectos. No es necesario, pues, particularmente, oír al respecto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hallándose el reiterado material a disposición de este Tribunal Supremo", asegura el Alto Tribunal.

El criterio de la Fiscalía es "sorprendente"

Por ello, una vez recalcado que la Policía Nacional aseguró que no existía ningún problema para que se procediese a la destrucción de las urnas, sentencia que "no se advierte motivo alguno que pudiera justificar la conservación sine die de estos efectos en los distintos almacenes policiales en los que se encuentran que, en cualquier caso, solo conduciría a su deterioro progresivo y, con ello, a su pérdida definitiva con el transcurso del tiempo".

Por último, el Supremo contraviene el criterio de la Fiscalía y lo tacha de "sorprendente": "Dada la naturaleza de los hechos enjuiciados y declarados probados en esta causa especial y el contenido de la sentencia condenatoria dictada en su día, y al contrario de lo que sostiene el Ministerio Fiscal, lo discutible y hasta sorprendente es que se pueda afirmar la existencia, en el material incautado de connotaciones políticas, institucionales e históricas o un supuesto valor testimonial histórico o patrimonial".