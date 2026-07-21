Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz en el Supremo por no retractarse de sus acusaciones de abusador y esclavista

Julio Iglesias ha decidido emprender acciones legales de calado tras las acusaciones vertidas contra él por la vicepresidenta segunda del Gobierno. El cantante ha presentado ante el Tribunal Supremo una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad personal contra Yolanda Díaz, a la que exige una indemnización de 50.000 euros en concepto de daño moral.

La ofensiva judicial del artista responde a unas declaraciones que la líder de Sumar realizó el pasado mes de enero a través de la red social Bluesky y en el programa La Hora de la 1 de TVE. En ambas plataformas, la ministra dio credibilidad a una denuncia presentada por dos exempleadas de Iglesias que le acusaban de supuestos delitos de abuso sexual y explotación laboral, una causa que fue rápidamente archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al carecer de jurisdicción y competencia.

Pese al carpetazo judicial, Yolanda Díaz no dudó en utilizar su altavoz como alto cargo público del Estado para sentenciar al cantante. En su mensaje, la vicepresidenta segunda habló de "escalofriantes testimonios" y de "una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente". Para la defensa de Iglesias, estas manifestaciones suponen la emisión de claros prejuicios de culpabilidad ante la opinión pública, vulnerando la presunción de inocencia al dar por hecho que en su domicilio se cometían graves delitos.

Antes de llegar a la vía civil en el alto tribunal, el cantante interpuso una demanda de conciliación en la que Díaz se negó a retractarse. La titular de Trabajo rechazó reconocer que sus palabras hubieran supuesto un menoscabo reputacional o un daño al honor del artista, forzando así la presentación de la demanda en la que Iglesias exige que pida disculpas públicamente, abone la indemnización y asuma las costas del proceso.

También contra Ignacio Escolar y su medio

De forma paralela, Julio Iglesias ha abierto otro frente judicial en los juzgados de Madrid. En este caso, ha interpuesto una querella por injurias y calumnias, además de un delito contra la integridad moral, contra varios periodistas del periódico digital elDiario.es y contra su director, Ignacio Escolar. Fue este medio el que sacó a la luz la existencia de la denuncia que posteriormente desestimó el Ministerio Público.

El equipo legal del cantante considera que las informaciones publicadas contenían comentarios "falsos e injuriosos" cuyo único objetivo era "menoscabar su imagen pública" y "minar" su reputación. En su escrito, denuncian que estas noticias forman parte de una "auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático", por lo que solicitan la eliminación cautelar de dichas publicaciones.

Al igual que ocurrió con la vicepresidenta, el acto de conciliación con Ignacio Escolar terminó sin acuerdo. El director de elDiario.es aseguró que su medio no tiene intención de rectificar y defendió que sus publicaciones son fruto de una "rigurosa investigación", escudándose en que su labor es "publicar información contrastada y veraz", a pesar de que la denuncia original que originó el escándalo quedó archivada por la Justicia.