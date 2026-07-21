El empresario Julio Martínez 'Julito' desactivará ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el intento del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de anular la investigación del caso Plus Ultra. En esta causa se investiga el rescate de 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez de la aerolínea y Julio Martínez comparecerá este martes como investigado.

La defensa de Zapatero presentó un escrito ante el juez Calama para impugnar el volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, accionista y exdirectivo venezolano de Plus Ultra, que entregó al instructor la principal agencia investigadora del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigations). Posteriormente, el abogado del expresidente del Gobierno Víctor Moreno Catena presentaba otros escritos ante el juez denunciando la supuesta vulneración de otros derechos fundamentales. Todo ello, con el objetivo de conseguir la nulidad de la causa.

Fuentes cercanas a Julio Martínez consultadas por Libertad Digital afirman que "el empresario confirmará ante el juez Calama que todos los mensajes intervenidos en el teléfono móvil del exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes son ciertos y que José Luis Rodríguez Zapatero estaba al corriente de absolutamente todo. De esta forma, se desactivará el intento de la defensa del expresidente del Gobierno de anular la investigación".

"Julio Martínez confirmará en sede judicial lo adelantado en el escrito remitido al juez Calama este lunes, es decir, que Zapatero pactó una comisión del 1%, unos 530.000 euros, por conseguir el rescate del Gobierno de Plus Ultra y que sabía con antelación que el Consejo de Ministros aprobaría el citado rescate a través de la SEPI", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Julio Martínez explicará a su vez que pactó una iguala con la empresa de las hijas de Zapatero ‘What the Fav’ y que aunque Laura y Alba Rodríguez Espinosa dejaron de trabajar para Análisis Relevante, se les siguió pagando hasta alcanzar la cifra aproximada de 236.000 euros en cinco años, por ser las hijas de su amigo".

En el escrito remitido al juez Calama este lunes por la defensa de Julio Martínez, que lidera la abogada María Dolores Márquez de Prado, se destacaba que el empresario comparecerá este martes "con el propósito de responder a cuantas preguntas le sean formuladas por el señor magistrado juez instructor, así como por el Ministerio Fiscal y su defensa. Pues bien, mediante el presente escrito, cúmplenos manifestar que el señor Martínez Martínez, con el fin de colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan, desea anticipar, sin perjuicio de lo que pueda decir en la declaración, una breve exposición de sus vínculos y relaciones con el expresidente y también investigado don José Luis Rodríguez Zapatero, la compañía Plus Ultra y el resto de mercantiles que contrataron con Análisis Relevante".

Julio Martínez.

La relación entre Zapatero y la financiación ilegal del PSOE

En el mismo escrito remitido por la defensa del empresario Julio Martínez 'Julito' al juez Calama se acredita además la estrecha relación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el banquero ligado al chavismo y al narcotráfico supuestamente fallecido, Francisco Flores. El propio Francisco Flores está vinculado a la sociedad Apamate Corporate And Trust, que canalizó la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez a través de Zapatero y el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos con los cupos de petróleo de 250 millones de dólares de la empresa estatal venezolana PDVSA, tal y como publicó en exclusiva LD.

"De manera paralela a la relación con Plus Ultra, el señor Rodríguez Zapatero captó para AR a Softgestor S.L., empresa vinculada con el fallecido empresario venezolano don Francisco Flores. Entre ambas mercantiles se firmó un contrato tipo, con idéntico objeto social al que aparece en el contrato de Plus Ultra, porque, como explicará don Julio Martínez, don Francisco Flores tenía gran interés en contar con el asesoramiento directo del expresidente Rodríguez Zapatero, a quien había conocido en Venezuela y con el que le unía una buena relación", apuntaba el escrito.

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