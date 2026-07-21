El empresario Julio Martínez 'Julito' desactivará ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el intento del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de anular la investigación del caso Plus Ultra. En esta causa se investiga el rescate de 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez de la aerolínea y Julio Martínez comparecerá este martes como investigado.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

La defensa de Zapatero presentó un escrito ante el juez Calama para impugnar el volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, accionista y exdirectivo venezolano de Plus Ultra, que entregó al instructor la principal agencia investigadora del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigations). Posteriormente, el abogado del expresidente del Gobierno Víctor Moreno Catena presentaba otros escritos ante el juez denunciando la supuesta vulneración de otros derechos fundamentales. Todo ello, con el objetivo de conseguir la nulidad de la causa.

Fuentes cercanas a Julio Martínez consultadas por Libertad Digital afirman que "el empresario confirmará ante el juez Calama que todos los mensajes intervenidos en el teléfono móvil del exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes son ciertos y que José Luis Rodríguez Zapatero estaba al corriente de absolutamente todo. De esta forma, se desactivará el intento de la defensa del expresidente del Gobierno de anular la investigación".

"Julio Martínez confirmará en sede judicial lo adelantado en el escrito remitido al juez Calama este lunes, es decir, que Zapatero pactó una comisión del 1%, unos 530.000 euros, por conseguir el rescate del Gobierno de Plus Ultra y que sabía con antelación que el Consejo de Ministros aprobaría el citado rescate a través de la SEPI", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Julio Martínez explicará a su vez que pactó una iguala con la empresa de las hijas de Zapatero ‘What the Fav’ y que aunque Laura y Alba Rodríguez Espinosa dejaron de trabajar para Análisis Relevante, se les siguió pagando hasta alcanzar la cifra aproximada de 236.000 euros en cinco años, por ser las hijas de su amigo".

En el escrito remitido al juez Calama este lunes por la defensa de Julio Martínez, que lidera la abogada María Dolores Márquez de Prado, se destacaba que el empresario comparecerá este martes "con el propósito de responder a cuantas preguntas le sean formuladas por el señor magistrado juez instructor, así como por el Ministerio Fiscal y su defensa. Pues bien, mediante el presente escrito, cúmplenos manifestar que el señor Martínez Martínez, con el fin de colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan, desea anticipar, sin perjuicio de lo que pueda decir en la declaración, una breve exposición de sus vínculos y relaciones con el expresidente y también investigado don José Luis Rodríguez Zapatero, la compañía Plus Ultra y el resto de mercantiles que contrataron con Análisis Relevante".

Julio Martínez.

La relación entre Zapatero y la financiación ilegal del PSOE

En el mismo escrito remitido por la defensa del empresario Julio Martínez 'Julito' al juez Calama se acredita además la estrecha relación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el banquero ligado al chavismo y al narcotráfico supuestamente fallecido, Francisco Flores. El propio Francisco Flores está vinculado a la sociedad Apamate Corporate And Trust, que canalizó la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez a través de Zapatero y el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos con los cupos de petróleo de 250 millones de dólares de la empresa estatal venezolana PDVSA, tal y como publicó en exclusiva LD.

"De manera paralela a la relación con Plus Ultra, el señor Rodríguez Zapatero captó para AR a Softgestor S.L., empresa vinculada con el fallecido empresario venezolano don Francisco Flores. Entre ambas mercantiles se firmó un contrato tipo, con idéntico objeto social al que aparece en el contrato de Plus Ultra, porque, como explicará don Julio Martínez, don Francisco Flores tenía gran interés en contar con el asesoramiento directo del expresidente Rodríguez Zapatero, a quien había conocido en Venezuela y con el que le unía una buena relación", apuntaba el escrito.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com