Julio Martínez 'Julito' señala a Zapatero como el enlace directo con Delcy Rodríguez y Plus Ultra

Julio Martínez Martínez ha asegurado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4, José Luis Calama, que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien le puso en contacto con Plus Ultra y la exvicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
La defensa del pagador y amigo del expresidente del Gobierno liderada por la abogada María Dolores Márquez de Prado presentó un escrito este lunes ante el magistrado instructor en el que se destacaba que el empresario respondería a las preguntas de todas las partes, incluido el Ministerio Fiscal y la acusación popular, liderada por el PP y el letrado Alberto Durán. El escrito recalcaba la predisposición de Martínez a colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan.
Según ha podido saber Libertad Digital, el testaferro del exlíder socialista lo ha señalado como la raíz de todas sus gestiones. De hecho, al contrario de lo que declaró Zapatero —que dijo no haber realizado ninguna gestión con la aerolínea y no conocer a sus dueños hasta después del rescate—, Julio Martínez Martínez ha señalado al exlíder socialista como la persona que lo puso en contacto con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra.
Así, Zapatero habría sido el ideólogo de las gestiones para que la compañía recibiese un rescate de 47 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); al igual que de sus gestiones en Venezuela. De hecho, Martínez Martínez ha asegurado que hablaba con Delcy de estas mismas y que la conocía gracias a la gestión del expresidente del Gobierno.
A este respecto, ha negado conocer qué gestiones llevó Zapatero para lograr el rescate. Aun así, ha asegurado que él podía realizar gestiones y que su presencia tenía relevancia tanto en España como en Venezuela porque "iba de parte de Zapatero". En este marco, el juez José Luis Calama lo ha definido como el "correveidile" del expresidente del Gobierno.
Además, el magistrado le ha pedido que fuese más concreto en sus respuestas, las cuales, según las fuentes consultadas presentes en la sala, eran "demasiado genéricas". El presunto testaferro de Zapatero ha pedido que le faciliten las agendas para poder ser más concreto, algo que no le ha podido facilitar la sala en esta comparecencia, que ha durado alrededor de cuatro horas contando con un receso de media hora. En la misma, Julio Martínez Martínez ha respondido a las "incisivas preguntas" de Calama, así como al Ministerio Fiscal y a su defensa, decidiendo no responder a la acusación popular.
El 1% de comisión
Como ya lo hiciera en el escrito, Martínez Martínez reconocía el pacto con la aerolínea para que se cobrase un 1% del valor del rescate de 47 millones de euros. De este porcentaje, Martínez Martínez no ha desgranado qué parte cobró él y cuánto fue para el expresidente, si bien ha señalado a Análisis Relevante y sus otras empresas como el cauce para que Zapatero cobrase por sus gestiones.
Asimismo, ha recalcado que pagó a las hijas de Zapatero durante meses a pesar de que estas ya no trabajasen para Análisis Relevante. Aun así, ha explicado que se trataba de un pacto ya firmado por el que tenía que trasladar 236.000 euros a What The Fav mediante pagos mensuales, por lo que los realizó a pesar de que no les encargara ningún trabajo.