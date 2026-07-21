Julio Martínez 'Julito' señala a Zapatero como el enlace directo con Delcy Rodríguez y Plus Ultra

Julio Martínez Martínez ha asegurado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4, José Luis Calama, que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien le puso en contacto con Plus Ultra y la exvicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

La defensa del pagador y amigo del expresidente del Gobierno liderada por la abogada María Dolores Márquez de Prado presentó un escrito este lunes ante el magistrado instructor en el que se destacaba que el empresario respondería a las preguntas de todas las partes, incluido el Ministerio Fiscal y la acusación popular, liderada por el PP y el letrado Alberto Durán. El escrito recalcaba la predisposición de Martínez a colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Según ha podido saber Libertad Digital, el testaferro del exlíder socialista lo ha señalado como la raíz de todas sus gestiones. De hecho, al contrario de lo que declaró Zapatero —que dijo no haber realizado ninguna gestión con la aerolínea y no conocer a sus dueños hasta después del rescate—, Julio Martínez Martínez ha señalado al exlíder socialista como la persona que lo puso en contacto con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra.

Así, Zapatero habría sido el ideólogo de las gestiones para que la compañía recibiese un rescate de 53 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); al igual que de sus gestiones en Venezuela. De hecho, Martínez Martínez ha asegurado que hablaba con Delcy de estas mismas y que la conocía gracias a la gestión del expresidente del Gobierno.

A este respecto, ha negado conocer qué gestiones llevó Zapatero para lograr el rescate. Aun así, ha asegurado que él podía realizar gestiones y que su presencia tenía relevancia tanto en España como en Venezuela porque "iba de parte de Zapatero". En este marco, el juez José Luis Calama lo ha definido como el "correveidile" del expresidente del Gobierno.

Además, el magistrado le ha pedido que fuese más concreto en sus respuestas, las cuales, según las fuentes consultadas presentes en la sala, eran "demasiado genéricas". El presunto testaferro de Zapatero ha pedido que le faciliten las agendas para poder ser más concreto, algo que no le ha podido facilitar la sala en esta comparecencia, que ha durado alrededor de cuatro horas contando con un receso de media hora. En la misma, Julio Martínez Martínez ha respondido a las "incisivas preguntas" de Calama, así como al Ministerio Fiscal y a su defensa, decidiendo no responder a la acusación popular.

El 1% de comisión

Como ya lo hiciera en el escrito, Martínez Martínez reconocía el pacto con la aerolínea para que se cobrase un 1% del valor del rescate de 53 millones de euros. De este porcentaje, Martínez Martínez no ha desgranado qué parte cobró él y cuánto fue para el expresidente, si bien ha señalado a Análisis Relevante y sus otras empresas como el cauce para que Zapatero cobrase por sus gestiones.

Asimismo, ha recalcado que pagó a las hijas de Zapatero durante meses a pesar de que estas ya no trabajasen para Análisis Relevante. Aun así, ha explicado que se trataba de un pacto ya firmado por el que tenía que trasladar 236.000 euros a What The Fav mediante pagos mensuales, por lo que los realizó a pesar de que no les encargara ningún trabajo.