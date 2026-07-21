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España

La acusación popular estudia pedir la comparecencia de María Jesús Montero tras la declaración de Julito

Hazte Oír ha pedido al PP, que lidera la acusación popular, que pida la testifical de los exministros que estaban en el Consejo que aprobó el rescate.

Hazte Oír ha pedido al PP, que lidera la acusación popular, que pida la testifical de los exministros que estaban en el Consejo que aprobó el rescate.
Zapatero acompaña a María Jesús Montero en su campaña por Andalucía | EuropaPress

La Asociación Hazte Oír, personada como acusación popular en el caso Plus Ultra, ha solicitado al letrado del PP —que lidera la acusación popular unificada—, Alberto Durán, que pida al juez José Luis Calama la declaración como testigo de María Jesús Montero en el caso en el que se encuentra investigado el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

El amigo y pagador de Zapatero, Julio Martínez Martínez, ha declarado este martes en la Audiencia Nacional para certificar que el exlíder socialista pactó una comisión del 1% del valor del rescate de 53 millones de euros que finalmente recibió Plus Ultra de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Además, ha asegurado, en contra de lo que dijo Zapatero, que fue el propio expresidente quien le puso en contacto con los dirigentes de la compañía para llevar a cabo el cobro de la supuesta comisión ilegal.

En este contexto, la asociación cree que es el momento de llamar a declarar en calidad de testigos a aquellos exministros que se encontraban presentes en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate. Entre ellos, destaca la figura de la exministra de Hacienda y ahora líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, máxima responsable de la SEPI en ese momento, en el que la entidad no tenía presidente.

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Asimismo, la asociación ha trasladado a Durán que considera necesaria la testifical de Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes, y de José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España. Escrivá estaba presente en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate como encargado de la cartera de Inclusión y Seguridad Social. Cabe reseñar que el Ministerio de Seguridad Social aplazó una deuda que la aerolínea tenía con este departamento del Gobierno, requisito indispensable para que Plus Ultra pudiese acceder a la ayuda.

Por último, la acusación popular de Hazte Oír considera que se deben realizar oficios sobre los registros de visitas de La Moncloa y del Ministerio de Transportes con el objetivo de conocer con quién entabló conversación Zapatero cuando se encontraba realizando gestiones a favor del rescate de Plus Ultra.

Corresponde a Durán pedir formalmente las testificales si está conforme con la medida, aunque este podría dar traslado al juez de la pretensión de una de las otras acusaciones que forman parte de la popular unificada aunque no esté de acuerdo con ello, como ya pasó anteriormente en este mismo caso cuando varias de ellas quisieron solicitar la prisión provisional para el expresidente del Gobierno. Al haber discrepancias, Durán trasladó al juez Calama ambas posibilidades y pidió que, si no decidía retirar el pasaporte —como lo entendía procedente la acusación popular del PP—, lo hiciese subsidiariamente hacia la pretensión de las otras acusaciones populares.

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