La acusación popular estudia pedir la comparecencia de María Jesús Montero tras la declaración de Julito

La Asociación Hazte Oír, personada como acusación popular en el caso Plus Ultra, ha solicitado al letrado del PP —que lidera la acusación popular unificada—, Alberto Durán, que pida al juez José Luis Calama la declaración como testigo de María Jesús Montero en el caso en el que se encuentra investigado el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
El amigo y pagador de Zapatero, Julio Martínez Martínez, ha declarado este martes en la Audiencia Nacional para certificar que el exlíder socialista pactó una comisión del 1% del valor del rescate de 53 millones de euros que finalmente recibió Plus Ultra de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Además, ha asegurado, en contra de lo que dijo Zapatero, que fue el propio expresidente quien le puso en contacto con los dirigentes de la compañía para llevar a cabo el cobro de la supuesta comisión ilegal.
En este contexto, la asociación cree que es el momento de llamar a declarar en calidad de testigos a aquellos exministros que se encontraban presentes en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate. Entre ellos, destaca la figura de la exministra de Hacienda y ahora líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, máxima responsable de la SEPI en ese momento, en el que la entidad no tenía presidente.
Asimismo, la asociación ha trasladado a Durán que considera necesaria la testifical de Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes, y de José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España. Escrivá estaba presente en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate como encargado de la cartera de Inclusión y Seguridad Social. Cabe reseñar que el Ministerio de Seguridad Social aplazó una deuda que la aerolínea tenía con este departamento del Gobierno, requisito indispensable para que Plus Ultra pudiese acceder a la ayuda.
Por último, la acusación popular de Hazte Oír considera que se deben realizar oficios sobre los registros de visitas de La Moncloa y del Ministerio de Transportes con el objetivo de conocer con quién entabló conversación Zapatero cuando se encontraba realizando gestiones a favor del rescate de Plus Ultra.
Corresponde a Durán pedir formalmente las testificales si está conforme con la medida, aunque este podría dar traslado al juez de la pretensión de una de las otras acusaciones que forman parte de la popular unificada aunque no esté de acuerdo con ello, como ya pasó anteriormente en este mismo caso cuando varias de ellas quisieron solicitar la prisión provisional para el expresidente del Gobierno. Al haber discrepancias, Durán trasladó al juez Calama ambas posibilidades y pidió que, si no decidía retirar el pasaporte —como lo entendía procedente la acusación popular del PP—, lo hiciese subsidiariamente hacia la pretensión de las otras acusaciones populares.