La Fiscalía pide al Tribunal de Cuentas que amnistíe ya a los líderes separatistas de pagar los costes del procés

La Fiscalía ha trasladado al Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano que este órgano puede decidir ya y sin informar a las partes si los líderes separatistas del procés pueden recibir la amnistía.

El Tribunal de Cuentas dictó este lunes una providencia en la que pedía a las partes que se pronunciasen al respecto de la reanudación del procedimiento de reintegro de los fondos que fueron utilizados para financiar el procés. Es decir, el Tribunal de Cuentas debe decidir todavía si amnistía, conforme a la ley aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a los líderes separatistas del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 de pagar los costes que supuso para las arcas públicas el procés. Así, concedió a las partes un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimasen oportunas.

Sin embargo, la Fiscalía ha trasladado al Tribunal de Cuentas en un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital que no procede habilitar un plazo de alegaciones a las partes y que el órgano puede decidir ya si amnistía el pago de los costes del procés. "El fiscal considera el traslado concedido improcedente e innecesario", asevera el escrito, que se justifica en que la norma exonera a los líderes de pagar el coste al Estado y que el TJUE certificaba en su último informe que el procés no fue financiado por los fondos europeos.

En este contexto, la Fiscalía se muestra favorable a aplicar la norma tal y como la acordó el Gobierno de Pedro Sánchez: "Procede seguir los trámites previstos en dicha ley con

observancia de lo previsto en su artículo 10 sobre la tramitación preferente y urgente y de resolver con arreglo a lo previsto en el artículo 8.3 de la misma ley en relación con las medidas cautelares acordadas una vez resuelta la cuestión prejudicial en su día planteada ante el TJUE que motivó la suspensión del procedimiento".