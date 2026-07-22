Amplían la querella contra la hermana de Óscar Puente por la Ley de Nietos y piden que comparezcan Torres y Bolaños

La Asociación Hazte Oír ha ampliado la querella que había interpuesto ante los Juzgados de Plaza de Castilla contra Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, tras conocerse nuevos indicios contra ella por su mandato de interpretación de la conocida como Ley de Nietos. Entre las nuevas diligencias solicitadas, se pide la comparecencia como testigo de los ministros Félix Bolaños, José Manuel Albares y Ángel Víctor Torres.

Sofía Puente dictó la instrucción, a juicio del querellante de forma falaz, de la norma que posteriormente ha dado pie a la obtención de la nacionalidad de extranjeros descendientes de personas que perdieron su condición de españoles tras la Guerra Civil. Se le acusa de un delito de prevaricación administrativa por estos hechos, referentes a la instrucción de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el año 2022, cuando Sofía Puente ejercía el cargo de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la asociación resalta nuevos hechos que han sido conocidos a través de diversos medios de comunicación. El primero de ellos es la revelación de la reunión que tuvieron representantes del Gobierno de Pedro Sánchez —entre los que se encontraba la querellada— con la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) tan solo unos días antes de dictarse la instrucción.

En esta hubo "participación de consejeros de Argentina, Canadá, México, República Dominicana, Guatemala, Alemania, Reino Unido y de un representante de la Comunidad de Castilla y León". Además, según los documentos oficiales del Ministerio de Justicia, representantes de los países extranjeros realizaron varias peticiones que el Gobierno valoró. Tanto es así que la instrucción, según la querella, cambió en determinados aspectos que permitieron a Sofía Puente ampliar el espectro de personas que se podían acoger a la Ley de Nietos para recibir la nacionalidad española.

Otra de las informaciones a las que hace referencia la ampliación de la querella es a la queja de varios consulados de un uso fraudulento de la norma para otorgar la nacionalidad española de forma masiva a los extranjeros. La dotación de la nacionalidad española conllevaba la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), es decir, que otorgaba el derecho al voto.

En otro orden de cosas, la querella hace referencia a los nuevos datos que se han conocido en cuanto a la masividad de las peticiones de nacionalidad. Algo que no ha sido ofrecido de forma desglosada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Estimaciones de prensa cifran en unos 600.000 los nuevos electores que podrían incorporarse al censo exterior antes del término natural de la legislatura, con cerca del 70 por 100 procedentes de Iberoamérica", afirma el escrito.

Además, se pone de relevancia el desfase entre el voto CERA y los resultados del censo de residentes en España considerando que se debe conocer en qué circunscripción electoral se están inscribiendo los nuevos electores: "El efecto sobre los resultados electorales ha dejado de ser conjetura: en las elecciones andaluzas de 17 de mayo de 2026, el partido gobernante, con claridad derrotado en el voto emitido en España, venció sin embargo en el voto CERA por 6.703 sufragios frente a 6.307, sobre un censo exterior andaluz que ha crecido un 14,6 por 100 desde 2022, frente al 8,45 por 100 del período anterior a la entrada en vigor de la norma; y el mismo patrón —derrota interior, victoria exterior— se ha repetido en Castilla y León, Aragón y Extremadura, según la investigación publicada por El Debate el 6 de julio de 2026".

La comparecencia de Bolaños y Llop

Por todo ello, la asociación pide al Supremo que exija al Ministerio toda la documentación posible sobre la reunión de Sofía Puente con representantes en el extranjero; los borradores de la instrucción y los cambios en la posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE); y nuevas testificales entre las que destaca la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, y su sucesor, Félix Bolaños. Además, se pide que declaren los responsables de Memoria Democrática y Exteriores, Ángel Víctor Torres y José Manuel Albares, respectivamente.

La Audiencia admite a trámite la querella

Por su parte, la Audiencia Provincial ha admitido a trámite la querella primigenia —sin contar con la ampliación de la querella, sobre lo que se pronunciará más adelante—. Esto es, que se le ha adjudicado a un Juzgado de Instrucción, al Número 35 de Inmaculada Lova, quien ha abierto diligencias previas y ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la querella con el objetivo de conocer su opinón acerca de si debería comenzar a investigar el caso.

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