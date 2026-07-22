Feministas denuncian a Bibiana Aído por difamar a una relatora crítica con las políticas trans

Bibiana Aído vuelve a la actualidad, pero no precisamente para defender a las mujeres. La exministra de Igualdad del Gobierno de Zapatero, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe con sede en Panamá, ha sido denunciada ante el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, por más de cien organizaciones feministas de América Latina, Europa, Australia y Norteamérica.

La acusan de distribuir un informe interno contra Reem Alsalem, la relatora especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres y las niñas, cuyo único delito ha sido hacer exactamente lo que su mandato le exige: defender los derechos de las mujeres.

Un informe elaborado para silenciar

Según se detalla en la carta remitida a Guterres, adelantada por El Independiente, el documento interno fue elaborado originalmente por la oficina de ONU Mujeres en Brasil, por sugerencia de Adriana Quiñones, directora de Derechos Humanos y Desarrollo de ONU Mujeres, y de Catarina Carvalho, directora general de Apoyo Intergubernamental de ONU Mujeres Brasil.

Aído lo hizo suyo y lo distribuyó el pasado 10 de junio a todas las direcciones regionales y nacionales del organismo. En él se acusa a la relatora de organizar "visitas no oficiales" a México, Brasil y Colombia durante los meses de febrero y marzo de 2026, y de intentar influir en los procesos electorales de esos países promoviendo una supuesta agenda conservadora.

Todo ello falso, según las firmantes, ya que las visitas contaron con la invitación de la presidenta de la Cámara de Diputados de México, de tres universidades colombianas de distintas afinidades políticas y de organizaciones de la sociedad civil en los tres países. La relatora, además, notificó su presencia a los Ministerios de Exteriores y a las propias oficinas de ONU Mujeres en cada destino. No recibió respuesta.

Una campaña contra Alsalem que viene de lejos

"Compartir un informe difamatorio desde la Dirección Regional dirigida por Bibiana Aído supone un acto sin precedentes que normaliza e institucionaliza la persecución injustificada de una Relatora independiente de Naciones Unidas y el señalamiento de cientos de organizaciones y activistas por los derechos de las mujeres. Y eso se hace por el propio personal responsable de la agencia de Naciones Unidas vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres", denuncia la carta, en la que piden a Guterres que "actúe con toda la firmeza ante este hecho".

La actuación de Aído no se produce en el vacío. Alsalem lleva años siendo objeto de una presión sistemática por parte de grupos vinculados a la agenda de identidad de género, que han visto en su trabajo una amenaza a sus posiciones.

Ya en 2023, la organización internacional AWID lanzó una campaña pública contra ella, a la que la propia relatora respondió denunciando un intento coordinado de socavar su credibilidad e impedir que instituciones académicas y gubernamentales se relacionaran con ella.

Más recientemente, antes incluso de que Alsalem pisara suelo brasileño en marzo de 2026, organizaciones activistas trans del país ya habían hecho circular informes que cuestionaban la legitimidad de su visita. Los gobiernos de izquierda de Brasil y Colombia, que inicialmente habían invitado a la relatora a visitas oficiales, cedieron a esa presión y aplazaron indefinidamente su recepción.

En las mismas fechas previstas para la visita a Colombia, Alsalem fue sustituida por Graeme Reid, el experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género. En ese contexto, la actuación de Aído supone un salto cualitativo ya que, por primera vez, una alta funcionaria de Naciones Unidas hace suyo ese tipo de documento y le otorga cobertura institucional distribuyéndolo a toda la red regional del organismo.

La agenda de Irene Montero, exportada a la ONU

El documento difundido por Aído promueve la redefinición de conceptos fundamentales del Derecho Internacional: diluye la distinción entre sexo y género e impulsa la inclusión de varones en la categoría "mujeres en toda su diversidad". El mismo ideario que Irene Montero trató de imponer en España desde el Ministerio de Igualdad.

Para sostener estas posiciones, el informe se apoya en los Principios de Yogyakarta, un documento elaborado por activistas que nunca ha sido negociado ni ratificado por las Naciones Unidas, mientras descalifica sistemáticamente el trabajo de Alsalem, quien ha defendido ante el Consejo de Derechos Humanos posiciones contrarias a la prostitución, la gestación subrogada y la medicalización de menores con disforia de género.

Feministas históricas contra Aído

La carta está encabezada por figuras de primer nivel del feminismo internacional: la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, la filósofa Amelia Valcárcel —exmiembro del Consejo de Estado español—, la jurista costarricense Alda Facio y la filósofa Alicia Miyares. La firma también Ángeles Álvarez, exdiputada del PSOE y exportavoz de Igualdad del grupo socialista en el Congreso, lo que evidencia que el malestar con la deriva transgenerista de Aído no es patrimonio de la derecha.

Las organizaciones firmantes instan a Guterres a condenar expresamente lo ocurrido, a activar los mecanismos internos de control y denuncia, y a recordar a ONU Mujeres cuál es su mandato: la defensa de los derechos de las mujeres conforme al derecho internacional vigente, y en particular a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), no la promoción de una agenda identitaria que las borra.

De ministra de Igualdad con Zapatero a directora regional de ONU Mujeres

Bibiana Aído fue nombrada ministra de Igualdad en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, convirtiéndose entonces en la ministra más joven de la historia de España.

Durante su etapa en el Ejecutivo impulsó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que amplió los plazos para abortar y permitió a las menores de edad acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin autorización paterna.

Tras abandonar el Gobierno en 2011, se incorporó a ONU Mujeres como asesora especial de su primera directora ejecutiva, Michelle Bachelet. Posteriormente fue asesora de programas para América y el Caribe, representante de ONU Mujeres en Ecuador y responsable de la oficina del organismo en Colombia. En septiembre de 2025 fue nombrada directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe.