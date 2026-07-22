El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que sigue activo, es ya el segundo más grave de España

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que ha arrasado al menos 30.000 hectáreas, es ya el segundo por superficie quemada de la serie histórica, después del registrado en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Orense, Lugo y León), en 2025, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

El incendio forestal de Larouco, Quiroga y Oencia, que arrasó 37.765 hectáreas, es de momento el más grave por extensión de los registrados en España en la serie histórica. El fuego se inició el 13 de agosto del año pasado y no se extinguió hasta finales de ese mes.



Mierla

El incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, sigue activo y lleva arrasadas entre 30.000 y 32.000 hectáreas desde que comenzó el pasado 16 de julio, según ha informado a última hora de la tarde de este martes el director de esta emergencia, Juan José Fernández. Su origen apunta a labores agrícolas.

Suma ya 32 pueblos evacuados con unas 1.200 personas afectadas. Este incendio se ha convertido en el mayor de la historia de Castilla-La Mancha.

Visita de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este miércoles las zonas afectadas. Fuentes del Gobierno han informado de que Sánchez acudirá a las 11:00 horas al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en el municipio de Tamajón, donde se reunirá con los equipos que coordinan la emergencia y, posteriormente, ofrecerá una declaración ante los medios de comunicación.

El presidente del Gobierno ha suspendido su participación en la clausura del acto de presentación de España emprende: innovación para la resiliencia climática, que se celebra en Madrid.

Fase de estabilización

Fernández ha señalado que "se ha avanzado positivamente" en los trabajos, lo que permite al dispositivo "ir progresando" por el flanco izquierdo "desde cabeza hasta cola".

Ha precisado que la cabeza se sitúa en "el eje de Condemios, Cañamares, Bujados", donde el martes algunas lenguas "consiguieron romper la línea de control establecida".

El director de la emergencia también indicó que el fuego "no ha llegado" a Soria, donde se realizan vuelos de reconocimiento por el equipo técnico.

Ganaderos

El martes se empezó a permitir el acceso a ganaderos y a un camión para distribuir alimento a los animales desde nueve posiciones diferentes.

Durante la noche, se han realizado quemas técnicas. La prioridad este miércoles será la de estabilizar las llames y evitar su avance.

No es el único incendio activo en la provincia de Guadalajara tras el declarado en Selas. Se cree que el origen del fuego podría estar en el reventón de un neumático. Por el momento, hasta allí se han enviado "más efectivos de Infocam" y se ha contado con la "colaboración de otras comunidades autónomas".