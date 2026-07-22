El Supremo admite el recurso para parar las altas en el censo por la Ley de Nietos y pide audiencia a la JEC

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el partido Iustitia Europa que pedía paralizar de urgencia las altas de los acogidos a la Ley de Nietos en el Censo Electoral de Residentes en el Extranjero (CERA).

La Ley de Nietos fue impulsada en el año 2022 por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, lo que ahora ha generado hasta dos denuncias interpuestas ante la Junta Electoral Central (JEC) por estar supuestamente manipulando el censo electoral por medio del voto CERA; es decir, el voto extranjero. La ley permitirá votar a nietos de españoles que no hayan pisado España. La mayoría de estas personas residen en países como México, Cuba o Argentina. El partido ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para paralizar de forma urgente las altas en el CERA.

Según una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el Supremo ha decidido formar una pieza separada de medidas cautelares para estudiar el recurso interpuesto por Iustitia Europa. Así, ha concedido audiencia a la Junta Electoral Central (JEC) para que, en un plazo de diez días, se pronuncie sobre "la suspensión interesada por la parte recurrente en su escrito de interposición del recurso".

Como avanzó este diario, el partido ha pedido al Alto Tribunal que paralice urgentemente las altas en el CERA de aquellas personas extranjeras que hayan accedido a la nacionalidad mediante "la presunción de exilio o en interpretaciones no amparadas legalmente, y que carezcan de prueba documental individualizada de la causa legal". Esto es, a todos aquellos que se hayan acogido a la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como Ley de Nietos.

De la misma forma, instaba al órgano judicial a que dé orden inmediata a la Oficina del Censo Electoral (OCE) de que identifique, marque y separe en las bases de datos del censo a aquellas personas que se hayan dado de alta en el CERA mediante la misma circunstancia y "sin acreditación individualizada del exilio". Algo que justifica asegurando la necesidad de garantizar la trazabilidad para permitir su depuración sin contaminar el resto del censo. Además, requería al tribunal a pedir un desglose mensual de las altas producidas desde la aprobación de la ley en el que se identifique a cada uno de los inscritos, el motivo por el que pudieron acogerse a la misma y la prueba documental que aportaron para ello.

Todo ello, por considerar que se están produciendo "efectos irreversibles en la configuración de la voluntad nacional".

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