El Supremo levanta las medidas cautelares a Aldama y lo dejará salir del país

El Tribunal Supremo ha acordado este miércoles el levantamiento de las medidas cautelares al empresario Víctor de Aldama permitiéndole salir del país después de que este así lo pidiera para acudir a una reunión de negocios a Paraguay.

Aldama tenía prohibido salir del país desde que el magistrado instructor del Supremo Leopoldo Puente acordara la imposición de medidas cautelares por su vinculación a la trama Koldo. Después del juicio oral, la Sala de lo Penal sentenció a Aldama a 4,5 años de prisión, una pena reducida por su continua actitud de colaboración con la Justicia. Además, esta pena le fue suspendida con varios condicionantes, por lo que Aldama podría salir del país cuando la sentencia se ejecute, algo que todavía no ha pasado.

En una providencia firmada por el presidente del tribunal que le juzgó, Andrés Martínez Arrieta, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el Supremo adelanta la ejecución de su devolución del pasaporte. Esto se produce después de la petición de Aldama por medio de un escrito de su defensa, liderada por el letrado José Antonio Choclán.

"Si bien es cierto que a esta fecha no se ha incoado la correspondiente Ejecutoria de la Sentencia nº 418/2026, dictada en la presente causa especial, por estar pendientes de resolución aclaraciones de la misma, así como el incidente de nulidad de actuaciones planteado por los Sres. García Izaguirre y Ábalos Meco, no es menos cierto que consecuencia lógica del dictado de la misma, que es firme, es el decaimiento de las medidas cautelares adoptadas en su momento por el Excmo. Sr. Magistrado Instructor", explica la providencia. Así, el magistrado recalca que la sentencia ya dictada se encuentra inscrita en los datos del SIRAJ, el sistema informático penal, por lo que considera que la medida es procedente.

La defensa de Aldama pedía el levantamiento de las medidas cautelares como corresponde tras la sentencia dictada. Aun así, pedía que, subsidiariamente, le dejase salir del país para un viaje de negocios a Paraguay si es que no procedía a adelantar la entrega del pasaporte. "Para el caso de que no se estimara la solicitud de esta parte, se interesa de la Excma. Sala que se conceda a mi mandante la autorización judicial para salir del territorio nacional, durante los días 21 al 24 de julio de 2026, para viajar a Paraguay con la finalidad de mantener reuniones de tipo profesional enmarcadas en el sector inmobiliario", explicaba el escrito.

En este contexto, el escrito adjuntaba una carta de una empresa paraguaya que le invitaba los citados días al país para continuar con unas gestiones inmobiliarias que el empresario tiene que realizar.